Un alcance provoca dos kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello
El incidente ha dificultado esta mañana la circulación en sentido Valencia durante dos horas
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Un alcance ha dificultado esta mañana la circulación en la AP-7, a su paso por El Campello, en sentido Valencia, según ha informado la Dirección General de Tráfico.
El incidente provocó retenciones de dos kilómetros en la zona, donde la circulación se vio afectada durante dos horas.
A las doce del mediodía, la circulación se ha restablecido tras el accidente, según ha informado la DGT.
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