El Campello celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen 2026 con procesión marinera, música y fuegos artificiales

El Campello volverá a rendir homenaje este mes de julio a la Mare de Déu del Carme, patrona de los marineros, con una programación festiva que se desarrollará hasta el 19 de julio y que combinará actos religiosos, tradición marinera, música, actividades populares, propuestas infantiles y espectáculos pirotécnicos. La celebración mantiene su fuerte vínculo con el barrio de pescadores, el Puerto Pesquero, el Carrer Sant Pere, el Paseo Marítimo y la Ermita de la Virgen del Carmen, espacios que volverán a convertirse en el centro de la vida festiva del municipio.

Los actos comenzarán con las novenas a la Virgen del Carmen, que se celebrarán del 6 al 14 de julio a las 20.00 horas en la Ermita Virgen del Carmen. Antes, el viernes 3 de julio, a las 21.00 horas, este mismo enclave acogerá el concierto de la Coral Alborada de la Asociación de Mayores de El Campello, una de las primeras citas musicales de la programación. El viernes 10 de julio, la actividad se trasladará a la Playa del Clot de l’Illot, donde a las 17.00 horas tendrá lugar el concurso de petanca “Virgen del Carmen”, organizado por la Asociación de Mayores de El Campello.

El Monumento al Pescador, en la Playa Carrerlamar, acogerá la ofrenda floral en memoria de los marineros que perdieron su vida en el mar. / .

El sábado 11 de julio, la Ermita Virgen del Carmen será escenario, a las 21.00 horas, del concierto de la Orquesta Batiste Mut en honor a la Virgen. La jornada siguiente, domingo 12 de julio, arrancará a las 09.00 horas en la Punta del Riu con una propuesta diferente: Aureoflamenco, una experiencia gratuita de movimiento, flamenco y gong frente al mar, pensada para recuperar el equilibrio, respirar y dejarse llevar por la energía del Mediterráneo. Ese mismo día, también a las 09.00 horas, el Carrer Sant Pere vivirá el tradicional engalanamiento popular, una invitación a decorar balcones, ventanas y fachadas para mantener viva una costumbre que refuerza el carácter marinero y festivo del barrio.

Juegos y actividades para el público infantil / .

La programación ganará intensidad el martes 14 de julio. A las 19.00 horas, el Monumento al Pescador, en la Playa Carrerlamar, acogerá la ofrenda floral en memoria de los marineros que perdieron su vida en el mar. El acto contará con un pasacalles de la Asociación de Mayores de El Campello desde la Penyeta hasta el monumento, acompañado por la Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix, y finalizará con una breve actuación de la Coral Alborada. Ya por la noche, a las 22.30 horas, la Ermita Virgen del Carmen acogerá el pregón de inicio de fiestas, presentado como una de las grandes novedades de esta edición, con una fachada que cobrará vida mediante música, luces y fuego. A las 23.00 horas, la imagen de la Virgen será trasladada desde la ermita hasta el puerto pesquero, acompañada por el ballet de la Escuela de Danza Lorena Moll y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix. Una vez en el puerto, se disparará una alborada de fuegos artificiales desde la Torre de la Illeta y actuará la Agrupación Coral Casino de El Campello.

Desfile por el paseo marítimo / .

El miércoles 15 de julio comenzará a las 08.30 horas en el barrio de pescadores con una despertà musical a cargo de la Penya El Maldecap. Por la tarde, a las 20.30 horas, se celebrará una nueva ofrenda de flores a la Virgen del Carmen, desde la ermita hasta el puerto pesquero, con la participación de la Associació Musical L’Avanç, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix y la Asociación de Mayores de El Campello. A las 22.00 horas, el Carrer Sant Pere acogerá una cena popular, una cita de convivencia vecinal para compartir la noche más marinera del año. La jornada continuará a las 23.00 horas con “Música al Carrer”, una propuesta que llenará de actuaciones el Paseo Marítimo, el Carrer Sant Pere y el Carrer La Mar, con grupos como Doble o Nada, Coverdreams, The Cap Band, Sea Club, Tocata Acústica, Flamenco Fusión y Charanga Musical.

El jueves 16 de julio, día grande de la festividad, arrancará a las 08.30 horas con la despertà tradicional con artefactos pirotécnicos por la Avenida Carrer La Mar, Carrer Sant Pere y Paseo Marítimo, a cargo de la Penya El Maldecap y la Colla de Dimonis de El Campello. A las 09.00 horas, la S.M. Nova de El Campello protagonizará una despertà musical por el barrio de pescadores. A las 10.40 horas saldrá desde la Penyeta hasta el puerto pesquero un pasacalles con asistencia de autoridades y, a las 11.00 horas, se celebrará la misa de campaña en honor a la Virgen del Carmen, con la participación de la Agrupación Coral Casino de El Campello.

Misa de campaña en honor a la Virgen del Carmen / .

Tras la misa, la Virgen será trasladada a la embarcación José Miguel i Joana, que la portará durante la procesión marinera. A las 20.30 horas partirá desde el Puerto Pesquero la procesión por mar, recorriendo la bahía de El Campello, acompañada por numerosas embarcaciones y con el lanzamiento de las tradicionales coronas de laurel y de 21 salvas en homenaje a todos los marineros. A las 21.30 horas, la procesión continuará por tierra desde el puerto pesquero por el Paseo Marítimo, calle Alcalde, Carrer Sant Pere y Avenida Carrer la Mar hasta la ermita, con la participación del Grup de Danses Salpassa, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix y la Associació Musical L’Avanç. Al finalizar, la Coral Alborada cantará la “Salve marinera”. La noche concluirá a las 23.00 horas con un castillo de fuegos artificiales desde la Playa del Carrer la Mar, visible desde todo el Paseo Marítimo.

El viernes 17 de julio se celebrarán los correfocs con mascletà final, a cargo de la Colla de Dimonis del Campello / .

El viernes 17 de julio estará dedicado en parte al público infantil, con juegos tradicionales a las 19.00 horas en el puerto pesquero. A las 23.00 horas, desde la Avenida San Bartolomé, entre la ermita y la Placeta del Monumento al Pescador, se celebrarán los correfocs con mascletà final, a cargo de la Colla de Dimonis del Campello. La música llegará a las 23.45 horas al Puerto Pesquero con el gran concierto de la Orquesta Invictus, que se prolongará hasta las 03.00 horas.

El sábado 18 de julio comenzará al mediodía con una sardinada popular en el Puerto Pesquero, con 500 platos servidos por orden de llegada gracias a la Cofradía de Pescadores. Por la tarde, a las 19.00 horas, el Paseo Marítimo acogerá la marxaranga de la Muixeranga El Campello y, a las 20.30 horas, el carnaval carramalero de la Penya El Maldecap recorrerá el tramo entre la Punta del Riu y el Clot de l’Illot. La jornada seguirá con una cena popular de sobaquillo a las 22.00 horas y, a las 23.30 horas, el concierto de la Orquesta La Senda en el Puerto Pesquero.

Por las noches se podrá disfrutar de conciertos de grupos, bandas y orquestas / .

Las fiestas concluirán el domingo 19 de julio con actividades infantiles de agua a las 11.30 horas en el puerto pesquero. Por la tarde, el Carrer Sant Pere acogerá dos exhibiciones de pilota valenciana: una infantil, a las 18.00 horas, y otra de adultos, a las 19.00 horas, ambas a cargo del Club de Pilota Valenciana de El Campello. A las 22.00 horas se pondrá el punto final a una programación que vuelve a unir devoción, memoria marinera, participación vecinal y ambiente festivo en torno a la Virgen del Carmen.