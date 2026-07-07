Sucesos
Cinco heridos en una colisión entre dos vehículos en Mutxamel
Uno de los lesionados ha tenido que ser excarcelado por parte de los bomberos
Un accidente de tráfico entre dos vehículos en la carretera CV-819 en Mutxamel ha dejado cinco heridos con diversas contusiones, según ha confirmado el CICU.
El suceso ha tenido lugar pasadas las 13.15 horas de este martes cuando se ha producido un choque lateral entre los dos coches, uno de los cuales quedó volcado en medio de la carretera con una persona atrapada en su interior. Los bomberos del Consorcio han acudido para proceder a la excarcelación y puesta a disposición de los servicios sanitarios, según fuentes de los bomberos.
Los medios usados han sido una unidad de mando de la jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de San Vicente del Raspeig.
Ambulancias
El CICU, por si parte, ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de transporte urgente y los servicios médicos han asistido a cinco personas que presentaban diversas contusiones.
Al Hospital General Doctor Balmis de Alicante ha sido evacuado un hombre de 44 años en la ambulancia de SVB, mientras que al Hospital de Sant Joan han sido trasladadas cuatro mujeres de entre 40 y 50 años en la ambulancia de transporte urgente.
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