Justicia anuncia la apertura de una nueva oficina de asistencia a las víctimas del delito en Mutxamel

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación abrirá una nueva Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) en Mutxamel, con lo que la red sumará 38 en la Comunidad Valenciana y se reafirma como la más extensa de España.

Así se lo ha comunicado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, al alcalde de Mutxamel, Rafael García, en el encuentro que han mantenido este martes en la sede de la conselleria. "Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito son esenciales para garantizar que las víctimas, especialmente las más vulnerables, estén acompañadas durante todo el proceso, por eso es importante que se extiendan por toda la Comunidad", ha defendido la consellera.

En este sentido, ha remarcado la importancia de que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, pueda acceder a la red de oficinas. "Nuestro objetivo es garantizar que nadie quede desprotegido. Sabemos lo difícil que es dar el paso para pedir ayuda, por eso estamos comprometidos en hacer que este recurso esté disponible para todos", ha señalado.

La consellera ha destacado que en estas oficinas las víctimas encontrarán un espacio seguro con profesionales especializados, como psicólogos, trabajadores sociales y letrados, que les acompañarán desde el primer momento.

Atención multidisciplinar

Además, ha resaltado que la Generalitat continuará trabajando para consolidar y mejorar esta red, garantizando una atención multidisciplinar e integral a todas las víctimas.

La Generalitat contará tras la puesta en marcha del centro de Mutxamel con 38 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas del delito, dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social, y ayudarles a que reciban las medidas de justicia restaurativa a las que tengan derecho.

Reunión en València entre el alcalde de Mutxamel y la consellera / INFORMACIÓN

Estas oficinas, que prestan un servicio universal y gratuito, facilitan servicios a las víctimas directas e indirectas de cualquier delito, como violencia de género, maltrato familiar (sobre menores, mayores, etcétera), agresiones sexuales, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, trata de seres humanos, delitos de odio y de terrorismo.

Gratuita y especializada

"Las OAVD representan un pilar fundamental en la protección y apoyo a las personas afectadas por cualquier tipo de delito, garantizando una atención integral, gratuita y especializada", ha defendido la titular de Justicia, Nuria Martínez.

Durante 2025 el personal de las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito atendió a más de 32.000 personas. "Vamos a seguir ampliando recursos, mejorando espacios y reforzando la atención para asegurar que cada víctima se sienta, atendida, escuchada y acompañada", ha asegurado la titular de Justicia.