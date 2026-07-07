Luto en el PSOE de El Campello: fallece el histórico concejal Pepe Varó

Luto en el PSOE de El Campello. El histórico concejal socialista Pepe Varó ha fallecido este martes en Elche a los 73 años tras una larga enfermedad.

Fue edil en dos etapas diferenciadas, entre 1983 y 1991 y entre 2007 y 2019, además de secretario general campellero.

Concejal de Urbanismo, Hacienda, Educación, Cultura y Deportes en los años 80, es considerado el padre del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1986 y que todavía sigue vigente.

Tras unos años apartado de la política, volvió a la primera línea en la década de los 2000 tras una etapa convulsa en el PSOE campellero en la que Marita Carratalá perdió la Alcaldía en una moción de censura en 2004 y el grupo municipal saltó por los aires.

En 2007 fue alcaldable en las municipales en una lista renovada en la que no había ningún concejal del anterior mandato. Cuatro años después, en 2011, se enfrentó a la propia Carratalá por liderar el PSOE y lo consiguió, lo que derivó en la salida de la exalcaldesa del partido del puño y la rosa, quien se metió en un partido independiente, Decido.

Rozó la alcaldía

En 2015, Varó volvió a presentarse como candidato y el PSOE fue el partido de izquierda más votado, con tres concejales. Es lo más cerca que estuvo de ser alcalde, pero el resto de fuerzas de izquierda decidió apoyar a Benjamí Soler, de Compromís.

Meses después, los pactos se rompieron y echaron a Esquerra Unida de un equipo de gobierno que se quedó muy debilitado. Meses después, el PSOE entró en el mismo para dar estabilidad al ejecutivo local y Varó ocupó, entre otras, la concejalía de Hacienda.

A pocos meses del fin del mandato, el también portavoz del PSOE y primer teniente de alcalde presentó su renuncia al acta de regidor por motivos de salud.

Velatorio

El velatorio estará instalado a partir de las 9 de la mañana del miércoles en el tanatorio de L'Aljub de Elche por decisión de la familia.

El PSOE de El Campello, en un mensaje en redes sociales, ha lamentado el fallecimiento de Varó, un socialista "que dejó huella por sus convicciones, su compromiso con nuestro pueblo y su dedicación a nuestros vecinos y vecinas". Asimismo, ha dado su más sentido pésame a su familia.