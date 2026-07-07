San Vicente adjudica (al fin) la ampliación del colegio l'Horta

Uno de los tres grandes proyectos educativos de este mandato en San Vicente del Raspeig ve la luz. Se trata de las obras de mejora del colegio l’Horta, que contempla la construcción de un gimnasio, la adecuación de la instalación eléctrica y el cambio de la fuente de suministro de calefacción.

La junta de gobierno adjudicará este jueves el contrato, tras una serie de contratiempos, a la empresa Abala Infraestructuras, que acometerá la reforma con un presupuesto de 964.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses, susceptible de mejora.

Y es que hace unos meses, cuando salió a licitación, quedó desierto al no presentarse ninguna empresa para hacerse con el proyecto. Unas semanas después, tras el pinchazo, el Ayuntamiento dio una segunda oportunidad y aprobó un nuevo pliego de cláusulas jurídico-administrativas y un nuevo concurso.

Se mantuvo la misma dotación, 965.000 euros, y el plazo de ejecución, 10 meses. ¿Qué cambió entonces para intentar atraer a las empresas? Los pliegos sufrieron una variación referente a la titulación del jefe de obra. Así, según recogía la plataforma de contratación, se consideró conveniente "mejorar la redacción para aclarar" que son puntuables en este criterio, en condiciones de igualdad, titulaciones universitarias habilitantes en el ámbito de la edificación que son objeto de este contrato, tales como arquitecto o grado en Arquitectura más máster habilitante en Arquitectura, arquitecto técnico o grado en Ingeniería de la Edificación, ingeniero de Obras Públicas o grado en Ingeniería Civil o titulaciones equivalentes.

Una sola empresa

La única empresa que se ha presentado y se ha llevado el contrato es Abala Infraestructuras SL, una conocida de San Vicente, ya que en la actualidad está realizando las obras de construcción de las cuatro piscinas del Centro de Agua.

La finalidad es reducir la afección de los trabajos en las aulas durante el periodo escolar

El área municipal de Arquitectura Pública ha anunciado la intención de adelantar "todo lo posible" el plan de obras establecido para poder comenzar la intervención en el colegio el próximo mes de agosto. La finalidad es reducir la afección de los trabajos en las aulas durante el periodo escolar.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha celebrado que la reanudación "inminente" del Plan Edificant en San Vicente, "tras varios años de parálisis". El primer edil ha reconocido que, a pesar de las dificultades, "hemos sido capaces de desbloquear el primero de los proyectos comprometidos por la Generalitat para comenzar por L'Horta y continuar después por el CIPFP Canastell y el IES número 6, cuyas propuestas técnicas están muy avanzadas".

La oposición, en cambio, lleva meses señalando al gobierno local del PP y Vox por dejar dormir los tres grandes proyectos y acusándole de parálisis e inacción en la construcción de infraestructuras educativas.

Calefacción

En el caso del colegio, se edificará un gimnasio de alrededor de 400 metros cuadrados en la zona norte de la parcela equipada con una pista polideportiva, vestuarios y otras dependencias para servicios. En el edificio principal, se procederá a la adecuación de la instalación eléctrica y al cambio de la fuente de suministro de la calefacción, unas mejoras que acabarán en 2027, sin se cumplen los plazos previstos.

Los proyectos de la ampliación del CIPFP Canastell y la construcción del nuevo IES número 6, las otras dos grandes reivindicaciones de la comunidad educativa, están incluidas que los presupuestos municipales de 2026 con partidas de 231.000 euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.