Herido un trabajador al caer desde un andamio en una obra en El Campello

Un hombre de 57 años ha resultado herido en un accidente laboral en El Campello al sufrir una caída desde un andamio situado en el segundo piso de una obra en la calle Cancillería Real.

El siniestro tuvo lugar el martes por la tarde sobre las 17.30 horas, cuando el Consorcio Provincial de Bomberos recibió el aviso. Al lugar acudieron una unidad de mando de la jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de San Vicente del Raspeig.

El herido, inmovilizado / INFORMACIÓN

Mediante la ejecución de una maniobra específica, los efectivos lograron descender al trabajador a nivel del suelo para su posterior transferencia a los servicios sanitarios. El operativo contó con la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil.

Hasta la obra se desplazó también una unidad de soporte vital básico. El equipo sanitario asistió al hombre por dolor de espalda y fue trasladado al Hospital de Sant Joan, según fuentes del CICU.