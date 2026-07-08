El PSOE de Sant Joan da un paso más y recurre el contrato menor de jardinería en Nou Nazareth

El PSOE de Sant Joan d'Alacant alertó la semana pasada de un presunto fraccionamiento del contrato de mantenimiento de parques y jardines por parte del gobierno local del PP, que había aprobado un contrato menor para Nou Nazareth.

Y ahora los socialistas dan un paso más y han presentado un recurso potestativo de reposición contra el decreto que adjudica dicho contrato menor para el suministro de materiales y el alquiler de maquinaria destinados al mantenimiento de las zonas verdes del barrio.

El PSOE, en un comunicado, explica que el objetivo del recurso no es impedir que Nou Nazareth tenga mantenimiento, sino garantizar que cuente con un servicio "estable, planificado y con todas las garantías legales". Defiende que un barrio nuevo no puede depender de soluciones "improvisadas, contratos temporales o decisiones tomadas tarde, sino de una planificación clara" por parte del Ayuntamiento.

"Nou Nazareth no puede funcionar a base de parches. Necesita un proyecto serio, legal y con garantías para sus vecinos y vecinas. Y el contrato menor que quiere utilizar el PP es solo para un año", ha señalado la portavoz socialista, Esther Donate.

En el recurso presentado, el PSOE solicita que se declare la nulidad del decreto, que se suspenda su ejecución y que el Ayuntamiento tramite la incorporación de las zonas verdes de Nou Nazareth al contrato municipal vigente mediante el procedimiento legalmente previsto de forma inmediata. También reclama que se valore de forma clara el coste y el alcance técnico de esa incorporación para garantizar un mantenimiento estable y adecuado.

Improvisación

"Queremos que Nou Nazareth tenga mantenimiento, pero queremos que lo tenga bien. Con seguridad jurídica, con estabilidad y con un plan. Sant Joan no puede seguir creciendo mientras su Ayuntamiento improvisa los servicios básicos de sus nuevos barrios", ha expuesto Donate.

El PSOE recuerda que el Ayuntamiento ya tiene un contrato vigente para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado municipal. Además, ese contrato contempla la posibilidad de incorporar nuevas zonas verdes mediante una modificación contractual, un procedimiento que el propio Ayuntamiento ya utilizó para incluir el sector SUP-11.

Por eso, los socialistas cuestionan que el equipo de gobierno haya optado ahora por un contrato menor de 18.148,79 euros para materiales y alquiler de maquinaria, cuando lo que se pretende atender no es una actuación puntual, sino el mantenimiento ordinario de las zonas verdes de todo un nuevo barrio.

"No estamos hablando de comprar algo de forma aislada ni de resolver una urgencia puntual. Estamos hablando del mantenimiento diario de un barrio de Sant Joan. Y eso exige planificación, estabilidad y cumplimiento de la ley. Los vecinos de Nou Nazareth tienen que tener la seguridad de que su barrio tiene asegurado su mantenimiento", ha afirmado Donate.

Desde el grupo socialista subrayan que esta situación demuestra la "falta de previsión" del gobierno de Santiago Román. Según recuerdan, desde 2023 ya venían advirtiendo de que Nou Nazareth debía incorporarse al contrato de jardinería o contar con una solución estable.

Dar explicaciones

"Si el Ayuntamiento sabía que Nou Nazareth necesitaba mantenimiento, si existía un contrato de jardinería en vigor, el alcalde y el concejal del área deben explicar por qué han acabado recurriendo a un contrato menor", ha añadido Esther Donate.

El PSOE advierte de que el problema va más allá de la jardinería. Los socialistas denuncian que Nou Nazareth se está gestionando sin una planificación integral de los servicios públicos, también en materia de limpieza y residuos, ya que el contrato actual no contempla adecuadamente este nuevo barrio. A su juicio, el equipo de gobierno "está intentando cubrir con parches lo que debería resolverse" con contratos actualizados, presupuesto y una hoja de ruta clara.

Donate argumenta que Nou Nazareth es Sant Joan. Y que sus vecinos "tienen derecho" a los mismos servicios que cualquier otro barrio: limpieza, jardinería, mantenimiento y atención municipal. Deja claro que han tenido tiempo para solucionar este problema y que los vecinos "no tienen la culpa de tener un alcalde que ha sacado un solo presupuesto en tres años".

El edil de Parques y Jardines, Jose Luis Olcina, explicó en el pleno de la semana pasada que el contrato menor era una decisión que había tomado el equipo de gobierno y dejó claro que los técnicos municipales "en ningún momento nos han dicho que es de nulo derecho".

El alcalde, por su parte, indicó que el contrato madre contempla una serie de obligaciones, "pero Nou Nazareth no está en ese ámbito y hay que dar solución" al mantenimiento en el barrio.