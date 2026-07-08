Medio ambiente
Cazado el responsable de los vertidos fecales a la playa de l'Almadrava de El Campello
Las cámaras de vigilancia resultan cruciales para que la Policía Local identifique a la empresa y el Seprona abre una investigación para depurar responsabilidades
Misterio resuelto. La Policía Local de El Campello ha cazado al causante de los vertidos fecales en la playa de l'Almadrava, que obligó a su cierre al baño varios días el pasado junio y que desató las quejas vecinales.
Se trata de una empresa, radicada en el mismo municipio, especializada en desatascos y vaciados de fosas sépticas, según ha informado el Ayuntamiento.
Las imágenes y grabaciones son definitivas: han captado el momento exacto en que el camión cuba llegaba al paraje, levantaba una de las trapas, desplegaba una larga y voluminosa manguera y vertía a la red general de saneamiento todo su contenido. A los pocos minutos, el sistema se desbordaba por saturación de caudal y las aguas sucias acababan evacuadas en la playa.
"Era todo muy raro porque las estaciones de bombeo funcionan bien, pero en días concretos y a horas concretas registraban una carga inusual de vertido y el sistema colapsaba", explica el concejal de Playas, Servicios y Seguridad, Rafa Galvañ.
A la empresa, pillada in fraganti, se la va a abrir un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento, que ha transmitido a la Guardia Civil toda la documentación, grabaciones e imágenes.
El Instituto Armado, por su parte, ha abierto ya una investigación, de la que se encargan los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), quienes determinarán las responsabilidades que tendrá que asumir la empresa, sin que se descarte la comisión de delito medioambiental.
Daño al medio ambiente
"En más de un pleno y en comisiones informativas he expuesto que estos vertidos eran muy sospechosos, pues la red general de saneamiento registraba en periodos muy concretos volúmenes de vertidos no explicables", recuerda Galvañ, que añade que "no hay palabras para calificar estas prácticas, que tanto daño hacen al medio ambiente marino y a la imagen de El Campello como destino turístico".
Los episodios de vertidos de aguas sucias al mar en la playa de l’Almadrava y la zona de baño a la que se accede desde la urbanización Alkabir se habían convertido en los últimos meses en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento, que no encontraba una explicación lógica al colapso de las canalizaciones en cuestión de minutos.
Hace dos años llegaron a aparecer en la estación de bombeo, taponada, hasta un pantalón vaquero y varias camisetas, además de miles de toallitas, bastoncillos y otros materiales. Desde que se anunció la instalación de cámaras de videovigilancia en Alkabir, en ese paraje no se han vuelto a registrar vertidos, pero sí en la playa de l’Almadrava.
El concejal y la Policía Local tomaron la decisión entonces de redireccionar el tiro de las cámaras de videovigilancia durante un tiempo para que enfocaran directamente a las trapas de la red general de saneamiento. En cuestión de días, la responsable ha sido grabada, fotografiada y denunciada.
Bandera negra
Galvañ lamenta que los episodios de vertidos "hayan servido" a Ecologistas en Acción "para decidir" que la playa de l’Almadrava y El Campello "merecían una bandera negra por contaminación, como consta literalmente en su informe, que vincula directamente a la existencia de viviendas y una población en crecimiento".
A este respecto, el Ayuntamiento se mantiene a la espera del requerimiento que ha transmitido a la organización para que aporte analíticas, datos de laboratorio, días y horas de toma de muestras de agua y otras pruebas que demuestren fehaciente y científicamente que la playa de l’Almadrava está contaminada.
“De momento, no hemos recibido respuesta”, apunta el edil. Los servicios jurídicos municipales, que disponen de pruebas e informes científicos que indican lo contrario emitidos por el Instituto de Ecología Litoral, esperaran un “tiempo prudencial” antes de decidir otras actuaciones "de mayor calado".
Galvañ, además, no oculta su malestar con Esquerra Unida-Podem, que ha convocado para este jueves, junto con otras organizaciones, una concentración en la playa de l’Almadrava para izar lo que considera una "infundada" bandera negra.
"Politizan el asunto, y estos dos partidos, fieles a su estilo de hacer política, dan por inaugurada la temporada turística alta haciéndose fotos para denunciar un estado de contaminación de la playa que es falso, y que se produce en periodos muy concretos, en los que prohibimos el baño en esa playa, que no abrimos hasta que los científicos de Instituto de Ecología Litoral certifican que la contaminación ya no existe", subraya el edil, que reprocha que "hacen daño al pueblo, pero eso poco les importa".
Movilización ciudadana de protesta por el estado de la playa
Varias organizaciones han convocado una concentración de protesta este jueves a las 19:30 horas en la que se izará de forma oficial la bandera negra en la playa de L'Almadrava.
El acto está respaldado por entidades políticas y sociales del municipio, entre las que se encuentran EU-Podem, la Colla Ecologista d'Alacant, Ecoxarxa l'Alacantí y Mar Viva (Plataforma pel mar d’Alacant).
Las entidades convocantes han hecho un llamamiento a los vecinos de la localidad para que se sumen a la protesta para hacer la fuerza para que las administraciones competentes "cumplan con sus obligaciones y ejecuten la renovación de un alcantarillado obsoleto", con el deseo de que este sea el último "reconocimiento" negativo que reciba el municipio.
Aunque las previsiones del Consell era que las obras finalizasen en septiembre de 2025, el proyecto acumula continuos retrasos y todavía sigue sin concluirse, con la última fecha dada para después del verano.
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