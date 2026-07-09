El Campello se queda sin biblioplayas este verano... de momento

Adiós a la típica estampa junto a dos playas de El Campello. Las biblioplayas ubicadas en los paseos marítimos de Carrer la Mar y Muchavista permanecen cerradas en pleno periodo estival y no hay una fecha prevista para su apertura.

El motivo es doble: por un lado, el gobierno local del PP ha decidido asumir directamente, con personal municipal, el servicio de la biblioteca pública, situada en la Plaza de Canalejas, así como las dos biblioplayas. La propuesta tiene que pasar por pleno, que se celebrará el próximo lunes con carácter extraordinario.

La gestión ha corrido desde el año 2021 a cargo de una Unión Temporal de Empresas (UTE) y la propuesta supone la finalización del contrato. Precisamente, el segundo motivo por el que las biblioplayas no están operativas es porque uno de los dos integrantes de las mercantiles que prestan el servicio se ha jubilado.

Esas instalaciones se conciben como alternativa de ocio para bañistas y transeúntes, especialmente menores. Se trata de un recurso educativo y cultural, para residentes y turistas que en periodo estival dedican un tiempo a la lectura, que se presta habitualmente durante los meses de julio y agosto, de lunes a sábados.

El servicio público municipal de biblioteca se considera "esencial" para la ciudadanía. A partir del pleno, si sale adelante la propuesta, que requiere mayoría absoluta, será el propio departamento de Cultura quien gestione el servicio.

Presupuesto

Otras áreas se ocuparán de la asignación de medios, la cobertura del personal y el presupuesto necesario, de lo que se encargará directamente la concejala de Recursos Humanos y de Hacienda, Lourdes Llopis.

Si el pleno extraordinario aprueba el cese de la continuidad de la UTE, el departamento de Cultura determinará el modo de abrir las biblioplayas este verano, pero sin concretar la fecha.

Por su parte, Esquerra Unida-Unides Podem, en un comunicado, ha denunciado la "absoluta dejadez y la falta de previsión" del equipo de gobierno tras comprobar que "siguen cerradas a cal y canto".

Bilioplaya en el paseo de Muchavista de El Campello / INFORMACIÓN

El portavoz adjunto, Eric Quiles, lamenta que las dos instalaciones presentan "una imagen de abandono" que, a su juicio, "daña gravemente la imagen turística del municipio y hurta un servicio público esencial y muy querido por la ciudadanía".

Para el edil, resulta "inadmisible" que en mitad de la temporada alta el PP "sea incapaz de tener listo un servicio" que se repite año tras año. "No es una sorpresa que el verano llegue en junio. Esto no es un imprevisto, es el resultado directo de la desidia y la nefasta gestión a la que el PP nos tiene acostumbrados en El Campello", ha añadido.

Planificación

Por ello, el grupo municipal de EU-Podem reclama al alcalde, Juanjo Berenguer, una respuesta "inmediata y transparente" para conocer "por qué no se ha planificado a tiempo y cuándo exactamente" se va a revertir esta situación.

"Mientras otros municipios vecinos cuidan sus playas y ofrecen servicios de calidad desde el primer día, en El Campello nos encontramos con persianas bajadas. Exigimos la apertura inmediata de las biblioplayas", concluye Quiles.

La municipalización del servicio ya fue una propuesta que llevó Esquerra Unida al pleno en 2017, pero se rechazó por parte del gobierno local de izquierdas del que la formación no formaba parte.