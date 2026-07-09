Mutxamel lo consigue: La CHJ eliminará las cañas invasoras del Juncaret

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) va a eliminar las especies invasoras del cauce del Juncaret en el término municipal de Mutxamel, una intervención que permitirá proteger y mejorar el espacio natural ante el riesgo de fuertes inundaciones.

La CHJ y el Ayuntamiento han formalizado este jueves el convenio de colaboración que permitirá la actuación integral. El presupuesto asciende a 140.000 euros, de los que cada administración sufraga la mitad.

Se trata del primer acuerdo de estas características que firma la entidad hidrográfica con un consistorio, una medida que ha destacado el presidente de la CHJ, Ángel Polo. "Estamos encantados de que Mutxamel se haya implicado, no tanto por el importe como por el gesto y el compromiso", ha asegurado Polo, que espera "que sirva de ejemplo y otros se impliquen".

Tragsa se encargará de los trabajos, que consisten en la eliminación de la caña invasora y la recuperación de la vegetación autóctona, favoreciendo la biodiversidad y contribuyendo a la restauración ambiental del barranco.

El presidente de la CHJ y el alcalde de Mutxamel, con un técnico de la Confederación y la edil de Sostenibilidad Ambiental, Lara Llorca, tras la firma del convenio junto al Juncaret / L. Gil López

La primera fase empezará en septiembre hasta final de año con la puesta de un enorme plástico negro en alrededor de 800 metros en el cauce del Juncaret. El material, que alcanza temperaturas muy elevadas que permiten acabar con la raíz de la caña, permanecerá dos años, tras los cuales se procederá a su retirada y a la plantación de plantas autóctonas.

Eliminación

Polo ha indicado que están realizando pruebas piloto con un textil biodegradable porque el objetivo es contar con un tipo de material que no haya que retirar por dos motivos: el coste económico y si permanece será más efectiva la eliminación.

El presidente de la CHJ ha recordado que la forma de trabajar de la entidad en este tipo de trabajos consiste en que las actuaciones que les piden los ayuntamientos sí que solicita que estos "se comprometan" a mantener posteriormente las actuaciones, para lo que se firma un compromiso, pero "desgraciadamente muchas veces no se cumple y nos toca hacerlas", de ahí la importancia que le da a la iniciativa de Mutxamel.

Zona del Juncaret en la que se actuará / L. Gil López

El alcalde, Rafael García Berenguer, por su parte, ha afirmado que el convenio es fruto de un intenso trabajo en el que han involucrado a la Comisaría de Aguas y por el que el Ayuntamiento ofrece una propuesta "que nos soluciona el problema", ya que Tragsa se encarga de los trabajos y el municipio aporta el dinero que tenía presupuestado para la licitación de los trabajos.

Licitaciones

Y es que Mutxamel, en los cauces que atraviesan zonas urbanas como es el caso del Juncaret, se ha encontrado con el problema de que piden permiso a la CHJ para ejecutarlo y, una vez recibido el sí, las empresas especializadas no se presentan.

García Berenguer ha recordado que la actuación a partir de la zona encauzada de Tángel hasta la Albufereta ya se encuentra en proceso de licitación por parte de la Mancomunidad de l'Alacantí, mientras que la Generalitat Valenciana desarrollará el proyecto del corredor verde del Montnegre, completando así una intervención coordinada entre administraciones.

Por último, el alcalde no ha querido dejar pasar la oportunidad de reclamar ante el presidente de la CHJ que la entidad se encargue de la limpieza en el río, ya que el Ayuntamiento realiza trabajos anuales, pero solo en las rutas y en las zonas de los dos azudes que son BIC.