Medio ambiente
Mutxamel lo consigue: La CHJ eliminará las cañas invasoras del Juncaret
La Confederación y el Ayuntamiento firman un convenio pionero por el que sufragan a medias la limpieza del barranco del cauce que atraviesa una zona urbana
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) va a eliminar las especies invasoras del cauce del Juncaret en el término municipal de Mutxamel, una intervención que permitirá proteger y mejorar el espacio natural ante el riesgo de fuertes inundaciones.
La CHJ y el Ayuntamiento han formalizado este jueves el convenio de colaboración que permitirá la actuación integral. El presupuesto asciende a 140.000 euros, de los que cada administración sufraga la mitad.
Se trata del primer acuerdo de estas características que firma la entidad hidrográfica con un consistorio, una medida que ha destacado el presidente de la CHJ, Ángel Polo. "Estamos encantados de que Mutxamel se haya implicado, no tanto por el importe como por el gesto y el compromiso", ha asegurado Polo, que espera "que sirva de ejemplo y otros se impliquen".
Tragsa se encargará de los trabajos, que consisten en la eliminación de la caña invasora y la recuperación de la vegetación autóctona, favoreciendo la biodiversidad y contribuyendo a la restauración ambiental del barranco.
La primera fase empezará en septiembre hasta final de año con la puesta de un enorme plástico negro en alrededor de 800 metros en el cauce del Juncaret. El material, que alcanza temperaturas muy elevadas que permiten acabar con la raíz de la caña, permanecerá dos años, tras los cuales se procederá a su retirada y a la plantación de plantas autóctonas.
Eliminación
Polo ha indicado que están realizando pruebas piloto con un textil biodegradable porque el objetivo es contar con un tipo de material que no haya que retirar por dos motivos: el coste económico y si permanece será más efectiva la eliminación.
El presidente de la CHJ ha recordado que la forma de trabajar de la entidad en este tipo de trabajos consiste en que las actuaciones que les piden los ayuntamientos sí que solicita que estos "se comprometan" a mantener posteriormente las actuaciones, para lo que se firma un compromiso, pero "desgraciadamente muchas veces no se cumple y nos toca hacerlas", de ahí la importancia que le da a la iniciativa de Mutxamel.
El alcalde, Rafael García Berenguer, por su parte, ha afirmado que el convenio es fruto de un intenso trabajo en el que han involucrado a la Comisaría de Aguas y por el que el Ayuntamiento ofrece una propuesta "que nos soluciona el problema", ya que Tragsa se encarga de los trabajos y el municipio aporta el dinero que tenía presupuestado para la licitación de los trabajos.
Licitaciones
Y es que Mutxamel, en los cauces que atraviesan zonas urbanas como es el caso del Juncaret, se ha encontrado con el problema de que piden permiso a la CHJ para ejecutarlo y, una vez recibido el sí, las empresas especializadas no se presentan.
García Berenguer ha recordado que la actuación a partir de la zona encauzada de Tángel hasta la Albufereta ya se encuentra en proceso de licitación por parte de la Mancomunidad de l'Alacantí, mientras que la Generalitat Valenciana desarrollará el proyecto del corredor verde del Montnegre, completando así una intervención coordinada entre administraciones.
Por último, el alcalde no ha querido dejar pasar la oportunidad de reclamar ante el presidente de la CHJ que la entidad se encargue de la limpieza en el río, ya que el Ayuntamiento realiza trabajos anuales, pero solo en las rutas y en las zonas de los dos azudes que son BIC.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
- La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
- Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
- Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
- Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
- La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales