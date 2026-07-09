Otro socialista que da el paso: Yeray Hernández presenta su candidatura a la Alcaldía de El Campello

Otro socialista que da el paso. Yeray Hernández ha anunciado que presentará su candidatura a la Alcaldía de El Campello. El portavoz del PSOE es el segundo socialista de la comarca que se postula directamente como alcaldable tras Esther Donate en Sant Joan d'Alacant.

Hernández es portavoz del partido del puño y la rosa en el Ayuntamiento desde hace un año y medio en sustitución de Vicent Vaello. El PSOE ha pasado desde 2023 por un vaivén continuo, con la dimisión de la mayoría de la ejecutiva local en 2024 por pérdida de confianza en Vaello, a lo que le siguió el nombramiento de una gestora.

En septiembre de ese año hubo una votación para elegir a la nueva ejecutiva de la que salió la líder del partido, concejala, diputada provincial y nueva secretaria general, Raquel Marín. Luego llegó la retirada de la portavocía a Vaello y que este decidiese abandonar el PSOE tras décadas de militancia y pasase a ser edil no adscrito. Le siguió la cuarta concejal del partido, Lupe Vidal, con lo que el PSOE pasó de tener cuatro a dos ediles: Marín y Hernández.

¿Sin primarias?

Todo apunta a que nadie presentará batalla, no habrá primarias y Hernández será el candidato socialista a la Alcaldía, con Marín de número dos en la lista.

El alcaldable asegura que es tiempo de "importantes retos, pero también de grandes oportunidades" y, por ello, es "más necesario fortalecer nuestro compromiso con la ciudadanía" defendiendo los valores socialistas de igualdad, justicia social, derechos humanos y libertad.

Hernández afirma en un comunicado que se ha decidido a dar el paso después de un periodo de reflexión durante meses y lo hace porque quiere "seguir dejándome la piel a diario porque amo a mi localidad".

Fortaleza

El portavoz socialista apuesta por "devolver la ilusión, la confianza y la esperanza" en el PSOE a la sociedad campellera, "que nos pide con entusiasmo que estemos fuertes y unidos para salir a la calle a ganar en 2027 y devolverle la dignidad a El Campello".

Para Hernández, se trata de la decisión "más importante de mi vida, la asumo con responsabilidad, humildad y gran entusiasmo. Todo cambio empieza con un pequeño gesto".