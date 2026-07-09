San Vicente reforma la comisaría de la Policía Local para mejorar la atención ciudadana

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado la adjudicación a una mercantil del contrato de obras para adecuar las dependencias de la Policía Local por un importe de 246.000 euros y un plazo de ejecución de 160 días.

El proyecto pretende mejorar la operatividad del servicio, tanto a nivel interno como en lo referente a la atención a la ciudadanía. Las obras contemplan la redistribución de algunas estancias para satisfacer las nuevas necesidades del cuerpo de seguridad, que en los últimos años ha incorporado nuevas unidades y prestaciones.

Con la remodelación se acometerá, por una parte, la mejora del control de accesos de comisaría, que se independizará del edificio de Protección Civil. Por otra parte, se llevará a cabo una redistribución de los espacios situados en las plantas baja y primera. Se trata de estancias de especial relevancia para el correcto funcionamiento interno y ofrecer una mejora en el servicio al ciudadano.

La Junta de Gobierno ha dado el ok este jueves a la adjudicación a la mercantil Nerco Infraestructuras. Entre los cambios, se prevé la creación de un espacio destinado al Servicio de Atención Familiar y otros usos compatibles y habilitar un espacio de espera adecuado para los familiares.

Privacidad

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha confirmado que el objetivo de esta actuación es mejorar la atención y garantizar el seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus acompañantes, así como de todos los usuarios del Servicio de Atención Familiar, que tendrán un acceso peatonal propio al edificio diferente al principal con el fin de salvaguardar la privacidad y el anonimato de estas personas.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Adrián García, ha expuesto la necesidad de llevar a cabo esta mejora, "que esperamos que se haga realidad este mismo año", una reforma "fundamental" para mejorar la distribución de los espacios de trabajo de la Policía Local, que presta servicio los 365 días del año, "y adecuar a las demandas y necesidades actuales las zonas destinadas a atender a la ciudadanía que acude cada día a estas dependencias".

Control de accesos

Durante las obras se instalarán en todas las puertas sistemas de control de acceso para el personal autorizado mediante tarjetas de identificación y también controles para limitar el acceso a solo los vehículos autorizados. También se reemplazarán las persianas de todo el edificio de la Policía Local.

El proyecto contempla también una zona independiente para el personal dedicado al programa de Atestados con dos espacios diferenciados de trabajo separados mediante paneles móviles plegables que aporten aislamiento acústico y privacidad. Una de las salas se dotará de cuatro puestos de trabajo, mobiliario y taquillas y, la segunda, con un puesto para el control visual de la actividad.

En la planta alta, se realizará una nueva división de despachos y se adaptarán las instalaciones de protección de incendios, electricidad, iluminación y aire acondicionado a los nuevos espacios configurados.