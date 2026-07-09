Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenidos armas guerraHija crimen machistaComisión Les NausVertidos fecales El CampelloCalor Alicante trabajadoresTrump rectifica EspañaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

TRÁFICO

Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello

El incidente complica la circulación en sentido Benidorm, según informa la DGT

Los motivos por los que se incendian tantos coches en las carreteras de la provincia de Alicante

Los motivos por los que se incendian tantos coches en las carreteras de la provincia de Alicante

Los motivos por los que se incendian tantos coches en las carreteras de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Un vehículo incendiado está dificultando desde las 08.51 horas la circulación en la AP-7, a su paso por El Campello, en sentido Benidorm, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

El incidente ha provocado retenciones de tres kilómetros en la zona, por lo que se recomienda extremar la precaución al circular por este tramo y atender a la señalización de la vía y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, el aviso continúa activo y la circulación permanece condicionada por el suceso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  2. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  3. Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
  4. La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
  5. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  6. Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
  7. Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
  8. La Guardia Civil refuerza la seguridad en Tabarca para combatir las infracciones de motos náuticas y los fondeos ilegales

Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello

Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello

COBADU, ganadora del Premio Empresa del Año Banco Sabadell La Opinión de Zamora

COBADU, ganadora del Premio Empresa del Año Banco Sabadell La Opinión de Zamora

Cuatro detenidos en Alicante y San Vicente tras perseguir a un coche cargado de armas de guerra desde Elche hasta Murcia

Cuatro detenidos en Alicante y San Vicente tras perseguir a un coche cargado de armas de guerra desde Elche hasta Murcia

La Policía Nacional intercepta ocho armas de guerra y detiene a cuatro personas tras una persecución a través de la provincia de Alicante

Los drones salvan la vida de "Covi": así fue el rescate del perro que pasó siete horas atrapado en un acantilado de Asturias

Nevera llena o vacía: los expertos aclaran qué consume más electricidad en la actualidad

Nevera llena o vacía: los expertos aclaran qué consume más electricidad en la actualidad
Tracking Pixel Contents