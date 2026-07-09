Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en El Campello

Un vehículo incendiado está dificultando desde las 08.51 horas la circulación en la AP-7, a su paso por El Campello, en sentido Benidorm, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

El incidente ha provocado retenciones de tres kilómetros en la zona, por lo que se recomienda extremar la precaución al circular por este tramo y atender a la señalización de la vía y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Por el momento, el aviso continúa activo y la circulación permanece condicionada por el suceso.