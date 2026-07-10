El Consell pone fecha para el fin de las obras de 50 viviendas de alquiler asequible en El Campello

Ya hay fecha para la finalización del bloque de viviendas de alquiler asequible que se construye en El Campello, la primera iniciativa de este tipo en quince años y que impulsa el Consell con el Plan Vive.

Las obras comenzaron en junio de 2025 y en la actualidad se encuentran a un 52% de ejecución. La previsión es concluir los trabajos antes de finales de año, según fuentes de la Conselleria.

El edificio contará de un total de 50 VPP distribuidas en ocho viviendas de tres habitaciones, 34 viviendas de dos habitaciones y ocho viviendas de una habitación. Dispondrá de dos plantas de aparcamiento subterráneo para vehículos, zonas comunes con aparcabicis y 26 trasteros. Asimismo, habrá dos viviendas accesibles para personas con movilidad reducida o discapacidad auditiva. El precio del alquiler irá desde los 490 hasta los 670 euros al mes, según la superficie del inmueble.

Fondos europeos

La promoción visitada en El Campello se edifica sobre una parcela de 975 metros cuadrados propiedad de la EVHA. Las obras cuentan con un presupuesto que supera los 6,7 millones de euros y con una aportación de 2.469.500 euros procedentes de fondos europeos.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado este viernes las obras de construcción del edificio de 50 viviendas de protección pública (VPP) en la avenida Ausias March de El Campello, que el Consell adjudicará en régimen de alquiler asequible.

La vicepresidenta Camarero y el alcalde de El Campello, en la visita a las obras / INFORMACIÓN

Camarero ha explicado que esta obra se desarrolla bajo la fórmula de concurso de derecho de superficie, "un mecanismo de colaboración público-privada diseñada para ampliar el parque de vivienda protegida sin que la administración pierda la titularidad del suelo". De esta forma, la empresa adjudicataria adquiere el derecho a construir y gestionar los edificios de viviendas durante un tiempo determinado, en este caso 75 años.

Oportunidades

Se reservará el 40 % de las viviendas para jóvenes hasta 35 años, lo que representa 20 inmuebles."Se trata de dar oportunidades a jóvenes y familias, especialmente de la localidad, en alquiler asequible, dentro del Plan Vive", ha resaltado la vicepresidenta.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha asegurado que esta promoción es "un sueño perseguido por los campelleros desde hace mucho tiempo". Asimismo, ha destacado que las viviendas protegidas en marcha en el municipio representan "proyectos de vida para jóvenes y familias que pronto podrán disfrutar de ellas".

El Plan Vive cuenta en este momento con más de 4.800 viviendas de protección pública impulsadas por la Generalitat, en marcha en toda la autonomía, que superan las 6.000 si incluyen las de promoción privada, en distintas fases de los proyectos (licitación, adjudicación, proyecto, construcción o ya finalizadas). Alicante aglutina casi la mitad de los inmuebles previstos, con cerca de 3.000 viviendas activadas en la provincia.