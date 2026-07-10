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Un pregón para ensalzar las Hogueras de San Vicente

Los artistas Eliot García y Alejandro López recuerdan en su discurso sus vivencias personales

Los pregoneros de las Hogueras de San Vicente, con el alcalde, el edil de Fiestas y las belleas

Los pregoneros de las Hogueras de San Vicente, con el alcalde, el edil de Fiestas y las belleas / INFORMACIÓN

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L. Gil López

L. Gil López

San Vicente del Raspeig

Los artistas fogueriles Eliot García y Alejandro López han dado este viernes el pistoletazo de salida a las Hogueras de San Vicente del Raspeig con un divertido pregón en el que han ensalzado y defendido las fiestas como parte esencial de la identidad cultural.

En una plaza de España llena, los constructores de hogueras han recordado que el España-Bélgica estaba cerca de empezar (motivo por el que se adelantó una hora el evento) y estructurado un discurso, con dinamismo y complicidad, con referencias personales a sus vivencias, tanto cuando eran pequeños como ahora con las responsabilidad de plantar monumentos.

A disfrutar

Con un llamamiento a disfrutar de las Hogueras y a estar «unidos» para que las fiestas sigan creciendo, han acabado con el «Ja estem en Fogueres!».

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Para el fin de semana, quedan como actos destacados el desfile del Ninot el sábado y la procesión de la Virgen del Carmen el domingo.

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