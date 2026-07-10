Un pregón para ensalzar las Hogueras de San Vicente

Los artistas fogueriles Eliot García y Alejandro López han dado este viernes el pistoletazo de salida a las Hogueras de San Vicente del Raspeig con un divertido pregón en el que han ensalzado y defendido las fiestas como parte esencial de la identidad cultural.

En una plaza de España llena, los constructores de hogueras han recordado que el España-Bélgica estaba cerca de empezar (motivo por el que se adelantó una hora el evento) y estructurado un discurso, con dinamismo y complicidad, con referencias personales a sus vivencias, tanto cuando eran pequeños como ahora con las responsabilidad de plantar monumentos.

A disfrutar

Con un llamamiento a disfrutar de las Hogueras y a estar «unidos» para que las fiestas sigan creciendo, han acabado con el «Ja estem en Fogueres!».

Para el fin de semana, quedan como actos destacados el desfile del Ninot el sábado y la procesión de la Virgen del Carmen el domingo.