Cuando San Vicente era (hace más de un siglo) el lugar de veraneo de la burguesía alicantina

La comarca de l'Alacantí contaba hace siglos con fincas y casas señoriales, algunas de las cuales todavía se mantienen en pie y otras han acabado demolidas tras años de abandono.

En San Vicente del Raspeig, en una época no tan lejana, el término municipal estuvo salpicado de segundas residencias, dedicadas al ocio, recreo o para la época estival. El doctor en Economía Francisco Canals recoge esta historia en "Arquitectura de segunda residencia, veraneo y recreo en Sant Vicent del Raspeig (finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX)", una publicación editada por el Cercle d’Estudis Sequet Però Sanet dentro de sus Cuadernos de la Memoria.

Las primeras referencias las encontramos allá por 1876, cuando el cronista de Alicante, Rafael Viravens, escribió que las tierras del término municipal de secano eran muy fértiles y el clima sano, por lo que muchos vecinos de Alicante adquirieron propiedades, "formando bonitos huertos y cómodas casas" para habitarlas en verano. Entre ellas, cita Los Molinos, La Fenandina, La Esperanza, El Reloj y El Pilar.

En la década de los años 20 del siglo XX fue el también cronista alicantino Francisco Figueras Pacheco quien hizo referencia a las residencias veraniegas: "Aunque pocas, hay algunas quintas de recreo diseminadas por los campos". Los llibrets de las fiestas patronales también recogieron en esa época una colonia de veraneantes, que participaba con un representante en la preparación de los festejos.

Chalé del comerciante y exportador de vinos Jose Barrios Cifuentes / Cercle d'Estudis Sequet però Sanet

Estas viviendas de segunda residencia recibían el nombre de chalé, villa o huerto según su tamaño y ubicación. La villa solía estar en calles del extrarradio del municipio y era un chalé urbano con un jardín y vivienda de calidad y estilo.

Características

Mientras, la ubicación del huerto u hort era en las afueras, su parcela era mayor y contaba con una gran arboleda, en especial de sombra. La masa forestal era la mayor característica y, de hecho, en la actualidad se puede apreciar dónde había un huerto por los restos de dicha masa, como pinos o palmera. La denominación de Hort iba seguido del nombre o apellidos del dueño. Es el caso del Hort de Torrent, actual parc de Torrent, por José Torrent.

La expansión de la vivienda residencial en San Vicente se debe a la mejora de las comunicaciones en la segunda mitad del siglo XIX, el tren y la nueva carretera a Alicante. A principios del XX, el tranvía contribuye a su incremento, resalta Canals, presidente del Cercle de Estudis y exalcalde de San Vicente (1993-2001).

Marialice / Cercle d'Estudis Sequet però Sanet

¿Y quiénes eran los propietarios de estas viviendas de segunda residencia, veraneo y ocio? La burguesía alicantina, comerciantes, industriales y profesionales liberales ilustrados, "como se demuestra en el gusto en la construcción de la vivienda y su entorno".

Pero a partir de mediados del siglo XX entran en declive estas edificaciones. El primer motivo es que el aire "deja de ser tan puro" por la fábrica de cementos y la polución atmosférica, de manera que los chalés cercanos terminan abandonados y vendidos.

Cuaderno de la Memoria / Cercle d'Estudis Sequet però Sanet

La masiva urbanización del municipio también afectó y, aunque en los años 60 y 70 se produjo una expansión de los chalés, no alcanzaron la calidad, empaque y buen gusto.

Estas residencias contaron con veraneantes ilustres, como el literato francés Valery Larbaud, Premio Nacional de las Letras galas en 1952, novelista, poeta y traductor. En el verano de 1917 residió en uno de esos chalés, en la finca de sus amigos llamada Villa Rafaela, rodeada de un jardín y una arboleda.

Valery Larbaud / INFORMACIÓN

Viajaba a Alicante en el tranvía de mulas, compartiendo espacio con las cigarreras que acudían a la fábrica de tabacos, mientras tomaba notas. Su permanencia en San Vicente la narró en un diario en el que describía el campo, el sistema de riesgo con las acequias y otros detalles de la vida de la época, como en qué ocupaban sus ratos de ocio los veraneantes.

Villa Margarita ocupa un espacio concreto de la publicación. Se trataba de una construcción a la que se añadía un conjunto con otras estructuras y amplios jardines. Había aljibes, almacenes, cuadras, balsa, pozo, sótanos, cueva, torreo o lavaderos. Otra de sus características era una gran pinada, con árboles de gran porte.

Villa Margarita, construida en los años 20 del siglo pasado, días antes de su demolición. | INFORMACIÓN / victoriamora

Villa margarita o la finca lo Torrent fue construida en lo que hoy es el parque Lo Torrent a principios del siglo XX. De estilo ecléctico, se consideró una de las más imponentes viviendas veraniegas que ocupaban San Vicente, siendo motivo de orgullo para su propietario, José Torrent.

Demolición

Canals incluye el proceso que llevó hasta la destrucción de este patrimonio del municipio. En 1992, el Ayuntamiento planteó la construcción de una parque en el espacio de la antigua finca. El concejal de Urbanismo y el arquitecto municipal propusieron demoler todo el chalé, edificios anexos y el muro perimetral del recinto.

En el PSOE había dos posturas enfrentadas, ya que el propio Canals y otros dos ediles eran partidarios de conservar y rehabilitar los restos de la edificación principal de muro de obra y la pinada. Además, entendían que el proyecto era excesivo para el resultado que se pretendía, un parque urbano-forestal. Pero perdieron el debate plateado en el equipo de gobierno del PSOE y el resultado fue la demolición de Villa Margarita.