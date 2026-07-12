El misterio de los mupis de El Campello: ¿de quién son?

El Ayuntamiento de El Campello está trabajando para sacar a licitación un nuevo contrato para la explotación de publicidad en marquesinas, mupis y otros soportes del mobiliario urbano.

Desde que finalizó en abril de 2023, no se ha prestado este servicio, de manera que estos postes llevan tres años en blanco, sin anuncios. Todos no, ya que hay dos en los que empresas han hecho uso de la picaresca para meter publicidad de forma irregular, como ha venido publicando INFORMACIÓN.

El gobierno local del PP ha realizado un inventario para saber de cuántos soportes dispone para incluirlos en el pliego para el nuevo contrato y viene manteniendo que precisamente esos dos, en la calle San Ramón, no forman parte de los bienes municipales.

Pese a ello, ha tomado la decisión de precintarlos tras detectar que una empresa de Madrid, y no es la primera vez, ha seguido aprovechándose de este vacío legal y haciendo un uso de los espacios.

Publicidad en la marquesina del El Campello hace unas semanas / INFORMACIÓN

"Se requirió a la mercantil para que retirara los anuncios, lo hizo inmediatamente porque no tenía contrato y los hemos precintado para que no se utilicen", aseguran a este diario fuentes municipales.

Investigación

Aunque el gobierno local incide en que los mupis no son municipales, se ha puesto manos a la obra para intentar descubrir a quién pertenecen. Por ello, ha preguntado a Vectalia, concesionaria del servicio de autobús, "para que certifique que tampoco son suyos".

En ese caso, los mupis del misterio "se integrarán en el listado de bienes municipales y se incluirán en el nuevo contrato de licitación", que todavía está pendiente, según las mismas fuentes.

La marquesina, precintada / INFORMACIÓN

En el último pleno, el concejal de Vía Pública, Marcos Martínez, a preguntas de Esquerra Unida-Podem, anunció que "en breve" saldrá dicho contrato, aunque se metió en un jardín del que le costó salir porque primero dejó claro que los dos mupis no eran propiedad municipal y, a continuación llegó a afirmar que "una manera de solucionarlo es que la nueva empresa se ocupará de gestionarlos y los hará suyos", para rectificar finalmente.

Pagar a quién

Hace unos meses se dio el caso de que hubo mercantiles que incluso pagaron dinero a una empresa por anunciarse, según constató este diario. Es el caso de una inmobiliaria, que llamó "al número que aparecía en el mupi y he pagado por tres meses".

Durante estos tres años sin contrato, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar unos 210.000 euros, teniendo en cuenta la cantidad económica que abonaba la última empresa que se hizo cargo de este servicio.

EU-Podem, que fue quien alertó del posible uso irregular de soportes publicitarios municipales, pidió por registro hace meses que el gobierno local abra expediente administrativo para identificar a la persona física o jurídica que está gestionando y autorizando de facto estos espacios y que la Policía Local investigue los hechos y contacte con las empresas anunciantes para identificar al intermediario que comercializa estos espacios y verificar la existencia de contraprestaciones económicas.