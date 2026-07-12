Los parques infantiles de San Vicente se quedan sin sombraje por seguridad

La provincia se asa con la ola de calor y al ir andando por la calle no hay quién no busque la sombra para poder resguardarse del sol.

En San Vicente del Raspeig, el Ayuntamiento adjudicó en diciembre pasado un proyecto diseñado para ampliar las zonas de sombra en diferentes parques y espacios de uso infantil.

Han pasado siete meses, pero los parques siguen igual. El motivo no es otro que por seguridad, ha confirmado el gobierno local. El contrato incorporaba dos partes: la redacción del proyecto y su posterior ejecución. Tras revisar la propuesta presentada por la empresa adjudicataria, los técnicos municipales han detectado que había algunos errores en el anclaje de los mástiles y otros aspectos pendientes de aclaración.

La concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha explicado que se están "corrigiendo" todas las cuestiones que son susceptibles de mejora "con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios a la hora de realizar la instalación y, especialmente, asegurarse de que los mástiles estén bien anclados".

El viento

La edil ha remarcado que se trata del proyecto "más ambicioso que se ha hecho nunca" en San Vicente para cubrir numerosas áreas de juego, pero solo se empezará a ejecutar "cuando tengamos claro" que los toldos son acordes con las características de cada uno de los espacios donde se instalarán y disponen de sistemas de sujeción reforzados en aquellas zonas más abiertas susceptibles de sufrir el azote de fuertes vientos, "para así asegurarnos de que no existe ningún riesgo ni para los niños ni para sus acompañantes”.

La responsable de Medio Ambiente ha apostillado que no quiere que se repitan "errores del pasado". Así, ha recordado que durante los ocho años de gobiernos de izquierda solo se sombrearon dos zonas de parques, en las plazas de los Leones y del Maestro.

Esta última está muy expuesta a los vientos, "lo que generó un problema en cuanto a la estabilidad y seguridad de los mástiles que sujetaban las velas, con el consiguiente peligro para los usuarios del parque infantil".

Zona de juegos en San Vicente / INFORMACIÓN

En cualquier caso, mientras se ultima el proyecto de los sombrajes, la concejal ha recomendado a las familias que durante los días de calor eviten acudir a los parques infantiles en horarios de máxima radiación solar y temperaturas altas.

El PSOE, por su parte, ha reprochado al gobierno local la "falta de gestión" por el retraso de siete meses para instalar el sombraje en los parques infantiles. "Estamos en plena ola de calor, sufriendo un verano con temperaturas muy altas, y San Vicente cuenta cada vez con menos sombra. Pero es que hemos llegado a un punto en el que los niños y niñas del municipio no van a usar los juegos infantiles, da igual la hora que sea, porque queman de estar todo el día al sol", afirma la edil María Jesús Moreno.

Tala de árboles

Según la socialista, la poca sensibilidad que ha mostrado en este tema el equipo de gobierno está provocando que los más pequeños no puedan hacer uso de estos juegos durante sus vacaciones. "La familias no acuden a los parques porque entre las talas de árboles y la falta de sombras en las zonas de juegos, se hace insufrible", agrega.

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Por todo ello, el PSOE insta al alcalde a que acelere la instalación de estos sombrajes y cumpla con lo adjudicado en pleno: "Ya hemos perdido un verano, esperemos que no se pierda mucho más tiempo".