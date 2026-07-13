Las ayudas de empleo a mujeres y jóvenes en San Vicente: pide al Consell 395.500 euros y recibe 75.000

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha solicitado desde diferentes departamentos municipales participar en las ayudas que otorga la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad a través de los programas de fomento de empleo Emcorp y Emdona.

El primero está dirigido a la contratación de menores de 30 años y el segundo a mujeres desempleadas, preferentemente mayores de 45 años. San Vicente ocupa el número 13 en cuanto a municipios más beneficiados de la Comunidad Valenciana en los dos programas, entre las más de 400 solicitudes recibidas este año por la conselleria para estas dos convocatorias, según fuentes municipales.

Para el programa Emdona, San Vicente pidió un total de 186.000 euros para diferentes proyectos y se concedieron 37.992 euros, lo que permitirá contratar a una persona. En Emcorp, de los 209.000 euros solicitados por el Ayuntamiento, con los criterios de resolución aplicados, se han otorgado 37.000 euros, con los que se incorporará a dos personas. En total, de 395.500 euros recibe casi 75.000 euros.

En conjunto, en toda la Comunidad para Emdona los municipios han solicitado 30,7 millones y los fondos a repartir son de 12 millones de euros. En el caso de Emcorp, las peticiones han sido por valor de 32 millones de euros, mientras el importe de las ayudas es de 12 millones de euros.

Distribución

En ambos casos, por tanto, todos los municipios reciben menos importe del solicitado. Para la distribución, la conselleria aplicado los criterios de la convocatoria, "que sitúan a San Vicente entre las poblaciones más beneficiadas, en el número 13", según las mismas fuentes, que aclaran que "no es un recorte, sino un reparto" entre todas las poblaciones.

Pero Esquerra Unida no ve tan positivos estos datos y el edil Alberto Beviá ha tachado de "auténtico hachazo social y flagrante ninguneo institucional" la propuesta de concesión de ayudas para el empleo público provisionalmente publicada por Labora.

"A pesar de la supuesta sintonía ideológica de la que presume el alcalde, Pachi Pascual, al gobernar bajo las mismas siglas del PP en el Ayuntamiento y en la Generalitat, las cifras oficiales demuestran que el municipio ha sido castigado con un drástico recorte del 81% en los fondos" para la contratación pública de jóvenes y mujeres vulnerables, ha asegurado Beviá.

Para EU, el "tijeretazo" supone un "demoledor bloqueo" a servicios públicos "que se anunciaban como urgentes". En los decretos firmados el pasado abril, Beviá recuerda que el alcalde justificó la necesidad de 17 contratos laborales temporales basándose en el "carácter de excepcionalidad, inaplazable y de urgente necesidad" para el funcionamiento municipal.