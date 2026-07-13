La biblioteca municipal de El Campello pasa a ser municipal (no, no es un error)

El Campello deja de ser el único municipio de la Comunidad Valenciana sin biblioteca municipal. El pleno ha aprobado asumir directamente la gestión del servicio cultural y educativo, situado en la plaza de Canalejas, así como de las dos biblioplayas que cada verano funcionan en los paseos marítimos de Carrer la Mar y Muchavista.

La municipalización supone significativas ventajas para los usuarios con carné, dado que El Campello se integrará en la red de bibliotecas públicas valencianas, con derecho a todos sus recursos y servicios, como la posibilidad de utilizar todas las bibliotecas públicas de la Comunidad (más de 200), acceso al catálogo de lectura y fondos bibliográficos de su red electrónica, o compartir con otros usuarios valoraciones o comentarios de lecturas,

La medida ha salido adelante en el pleno extraordinario celebrado este lunes con los apoyos del PP, PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Unides Podem y los dos concejales no adscritos y la abstención de Vox.

Tras años de gestión en manos de mercantiles, la última adjudicación fue en el año 2021 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por un periodo de dos años más uno opcional, pero transcurrido el tiempo se ha ido manteniendo el servicio mediante un contrato. Ahora, la propuesta aprobada supone la finalización de la orden de continuidad a dicha UTE.

Plantilla

Según los informes, se considera una estructura mínima de personal compuesta por un técnico de grupo A1, un técnico grupo A2, y un auxiliar de biblioteca, adscrito al grupo C2, con un coste anual estimado de 144.319,35 euros, incluyendo retribuciones y Seguridad Social.

De la contratación de ese personal se encargará el departamento de Recursos Humanos y Organización, así como de la tramitación de los expedientes que resulten necesarios para la inclusión de las plazas en la Oferta de Empleo Público y la convocatoria de los procesos selectivos que procedan.

Edificio que acoge la biblioteca municipal de El Campello / INFORMACIÓN

La portavoz del PP y edil de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, ha recordado que se trata de un servicio "esencial" y que la decisión cuenta con todos los informes favorables, incluido el del área de Contratación, que recoge que no se podía extender "indefinidamente" ni subrogarlo a otra mercantil.

El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha incidido en la importancia de municipalizar la biblioteca, ya que es "el único municipio" que no lo tiene, con lo que El Campello no se ha podido sumar a la red valenciana de lectura "que habría hecho crecer la biblioteca".

La portavoz adjunta de Vox, María Jesús Bernabeu, ha reconocido la importancia de la biblioteca, pero no ha justificado la abstención más allá de que se cumpla con la legislación.

La portavoz de Compromís, Laia Giner, ha recalcado que "hace años" que piden la gestión municipal -"tarde, pero llega"-, confía en que la implantación sea rápida y destaca que la biblioteca es un espacio de conocimiento y "merece" una estructura estable.

Biblioplaya de Carrer la Mar, cerrada / INFORMACIÓN

El líder de Per El Campello Paco Toni Palomares, ha incidido en que la municipalización puede convertirse en una oportunidad para ampliar recursos y ser un "verdadero espacio" de encuentro y aprendizaje, ya que la biblioteca "no es un gasto, sino una inversión en educación".

El portavoz adjunto de EU-Podem, Eric Quiles, ha comenzado su intervención leyendo una intervención del ahora alcalde, Juanjo Berenguer, y entonces líder de la oposición en un pleno en 2017 cuando la formación de izquierda pidió en una moción que estuviera gestionada por el Ayuntamiento: "La biblioteca es pública, contribuye al desarrollo de la cultura, se fomenta la lectura, la gestión se hace impecable desde hace años con los adjudicatarios y no hay razones para su municipalización".

"Cinismo"

Por ello, Quiles ha reprochado la "demagogia y cinismo" del PP y ha lamentado la "falta de planificación y gestión" del equipo de gobierno, ya que con la decisión tardía ha dejado el servicio de biblioplayas sin funcionamiento en plena temporada estival.

Los ediles no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal han mostrado sus dudas sobre si tres personas en la plantilla serán suficientes para prestar el servicio, al tiempo que han aplaudido el cambio de gestión, "que abre una ventana grande a recursos bibliográficos, la biblioteca es del pueblo y no de quien gobierna".

Llopis, en el segundo turno de intervenciones, ha recordado al PSOE que el servicio se da desde hace 50 años y la primera privatización "no fue por parte del PP". Sobre el personal asignado, ha recordado que la ley solo exige dos y va a haber tres, por lo que espera que no se note ninguna merma en el servicio.

Antes del debate plenario, la corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en memoria de Pepe Varó, histórico concejal socialista del Ayuntamiento y que falleció recientemente.