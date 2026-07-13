Clases de drones para estudiantes de Mutxamel en el aeródromo: de completar circuitos a diseñar rutas

Los drones entran en clase. El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Ayuntamiento de Mutxamel y el aeródromo han puesto en marcha el Aula de Drones, Tecnología Aeroespacial y Talento Joven, un innovador proyecto educativo que tiene como objetivo despertar las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la localidad mediante el aprendizaje práctico con drones y otras tecnologías emergentes.

La iniciativa nace con una duración inicial de cuatro años y convertirá el hangar del aeródromo de Mutxamel en un espacio de aprendizaje seguro donde los estudiantes podrán experimentar con drones educativos, programación, simuladores de vuelo, sensores, visión artificial e inteligencia artificial aplicada, siempre a través de metodologías activas basadas en retos y trabajo cooperativo, según fuentes de la Politécnica.

El proyecto está concebido como un programa estable de colaboración entre las tres entidades, con el propósito de acercar la ingeniería y la tecnología al alumnado desde una perspectiva eminentemente práctica.

Además de fomentar las competencias STEM, el aula pretende conectar a los jóvenes con la universidad y mostrarles las múltiples aplicaciones profesionales de los drones en ámbitos como las emergencias, el medio ambiente, la industria, la cartografía, la comunicación audiovisual o la gestión del territorio.

La programación se adaptará a cada etapa educativa. Los estudiantes de 1º y 2º de ESO tendrán un primer contacto con el pilotaje seguro de drones y los simuladores de vuelo; el alumnado de 3º y 4º de ESO profundizará en la programación y la resolución de retos tecnológicos; mientras que los de Bachillerato desarrollarán proyectos más avanzados relacionados con la automatización, la visión artificial y el análisis de datos.

Prácticas

La metodología estará basada en el aprendizaje práctico. Cada sesión combinará una breve explicación teórica con actividades guiadas, retos por equipos y una puesta en común final. Los participantes asumirán diferentes roles —piloto, programador, responsable de seguridad, observador o comunicador— favoreciendo tanto el aprendizaje técnico como el trabajo en equipo.

El aula desarrollará diferentes líneas de actividad que incluirán talleres de iniciación al mundo de los drones, vuelo seguro en espacios interiores, programación y robótica aérea, ciencia del vuelo y aplicaciones sociales de esta tecnología.

Los estudiantes deberán afrontar retos como completar circuitos de precisión, diseñar rutas automatizadas o desarrollar propuestas que permitan mejorar servicios municipales relacionados con el medio ambiente, las emergencias, la movilidad, el patrimonio o la comunicación.

Además, cada curso concluirá con la celebración de la Jornada Mutxamel DronTech Indoor, un encuentro abierto a centros educativos, familias e instituciones en el que el alumnado presentará los proyectos desarrollados durante el año y participará en exhibiciones y desafíos tecnológicos con la colaboración de profesorado y estudiantes del campus de Alcoy de la UPV como mentores.

El aula, que quedará dotado de material y dispositivos este mismo otoño, tiene el respaldo y una dotación económica contemplada en el presupuesto del Ayuntamiento de Mutxamel, que a su vez, cuenta con la colaboración del aeródromo de la localidad.

Recientemente, se ha celebrado una reunión de trabajo y coordinación a la que han asistido el alcalde, Rafael García Berenguer; la primera teniente de alcalde, Loreto Riera; Eva Miñano en representación del aeródromo; y Pau Bernabeu y Jesús Seguí por parte de la UPV-campus de Alcoy.

Reunión de trabajo con el alcalde y la primera teniente de alcalde de Mutxamel y representantes de la Politècnica y del aeródromo / INFORMACIÓN

El alcalde de Mutxamel ha destacado que es un proyecto "estratégico" que permitirá a los jóvenes descubrir nuevas oportunidades de futuro a través de la tecnología y el aprendizaje práctico. "Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que generen valor para la comunidad educativa y que preparen a las nuevas generaciones para los retos del mañana", ha indicado.

Desarrollo tecnológico

García Berenguer ha querido poner en valor la colaboración con la Universitat Politècnica de València: "La estrecha relación que mantenemos con la Politècnica nos permite acercar la universidad a nuestros estudiantes y generar oportunidades reales de aprendizaje y crecimiento. Estamos convencidos de que esta alianza seguirá dando grandes frutos y continuaremos trabajando codo con codo para impulsar iniciativas que sitúen a Mutxamel como un referente en innovación, formación y desarrollo tecnológico".

Con esta iniciativa, el campus resalta que refuerza su compromiso con la divulgación científica y la formación de las futuras generaciones de ingenieros, "acercando la universidad a los municipios y promoviendo experiencias educativas innovadoras que conectan el aprendizaje con las necesidades reales de la sociedad".

El Aula de Drones, Tecnología Aeroespacial y Talento Joven aspira, según las mismas fuentes, a convertir a Mutxamel en un "referente provincial en educación tecnológica, impulsando el talento joven y despertando el interés por disciplinas con una creciente demanda profesional en el ámbito de la ingeniería y la innovación".