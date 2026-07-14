La hoguera oficial "toma" la plaza de España de San Vicente

San Vicente del Raspeig prende la mecha de las Hogueras. Tras el pregón y el desfile del Ninot del fin de semana, la fiesta toma las calles esta semana con los monumentos, las mascletàs, las barracas, la música y la diversión.

La plantà de la hoguera oficial ha arrancado la tarde del martes en la plaza de España, con un adelanto respecto al horario tradicional para no coincidir con la semifinal del Mundial entre España y Francia.

Pedro Espadero es el encargado del monumento principal, que tiene como lema «Latidos de un pueblo». De siete metros y medio, está exenta de crítica y «simboliza el alma de los sanvicenteros», explica el constructor, con un corazón en el centro que late.

Al tombe

Una de las particularidades de las fiestas de San Vicente es que la plantà de la oficial se realiza al tombe, una técnica que consiste en colocar la pieza central del monumento tumbado en el suelo y elevarla mediante cuerdas. El acto ha contado con la participación del alcalde, Pachi Pascual, y otros miembros de la corporación municipal, así como de las Belleas del Foc, representantes de la Federación y de las nueve hogueras y las trece barracas del municipio.

La hoguera ya plantada en San Vicente / INFORMACIÓN

Espadero tenía previsto colocar el remate la noche mismo del martes. Mientras, de la hoguera infantil se encarga, un año más, Sevior & Priol con un monumento con el lema «Sant Vicent ple de color». La noche finaliza con una mascletà en la avenida de la Almassera.

En la jornada del miércoles llega el turno de los constructores de las nueve hogueras adultas e infantiles a concurso, que inician los trabajos para la plantà en diversas calles del municipio. Apenas tendrán un día, ya que el jueves se reunirá el jurado para decidir quién se lleva el soñado premio.

Entrega de premios del Ninot / INFORMACIÓN

Las mascletàs tendrán lugar de viernes a domingo a las 14 horas en el parque Juan XIII, con 328 kilos de material pirotécnico entre las tres. La primera correrá a cargo de Pirotecnia Turís y utilizará 106 kilos de pólvora. El sábado será el turno de Coheters Dragons, que disparará 120 kilos y ha anunciado un espectáculo especial. Pirotecnia Palancia cerrará el concurso el domingo con otros 102 kilos.

Operativo de limpieza

El Ayuntamiento ha desplegado con motivo de las fiestas un operativo especial de limpieza que refuerza notablemente el servicio durante toda la programación festiva, contando con una brigada especial de conductores y peones apoyada por maquinaria avanzada para garantizar una respuesta inmediata.

El dispositivo alcanzará su máxima intensidad durante las mascletàs y tras la ofrenda cuando se movilizarán equipos específicos de baldeo, cubas y barredoras, mientras que tras la cremà del próximo domingo se ejecutará una limpieza integral del casco urbano, dividido en cuatro sectores, con más de 20 operarios y maquinaria pesada para garantizar la rápida recuperación de la normalidad en las calles.