San Vicente vive sus Hogueras con más de 300 kilos de pólvora

San Vicente del Raspeig ya vive de lleno sus Hogueras y Barracas. Tras la plantà de los monumentos oficiales en la plaza de España y el inicio del montaje de las hogueras adultas e infantiles de las nueve comisiones, las fiestas entran este jueves, 16 de julio, en sus jornadas centrales con la apertura de los racós y las trece barracas del municipio. El jurado recorrerá durante la mañana los diferentes distritos para valorar los monumentos y decidir los premios de esta edición.

Por la tarde abrirán los recintos festeros, que durante los próximos días convertirán las calles de San Vicente en uno de los principales puntos de encuentro del verano en la comarca de l’Alacantí.

La fiesta toma las calles

La apertura de los racós y barracas marcará también el comienzo de las jornadas con mayor actividad en la calle. Las comisiones ultiman la decoración de sus espacios, la preparación de las cenas y la organización de los actos internos con los que recibirán a socios, vecinos y visitantes.La fiesta se extenderá por diferentes barrios del municipio y tendrá como epicentro la plaza de España, donde se encuentran los monumentos oficiales.

La programación incorpora también visitas turísticas dedicadas al origen y la evolución de las Hogueras y Barracas de San Vicente. Las rutas se celebrarán los días 17, 18 y 19 de julio, con dos pases diarios, a las 11 y a las 19 horas. Los recorridos partirán desde la plaza de España y pasarán por diferentes monumentos para mostrar el patrimonio festero a vecinos y visitantes. La actividad será gratuita, aunque será necesario reservar previamente a través de la página de la Oficina de Turismo.

Tres mascletàs y 328 kilos de pólvora

La pólvora será uno de los principales atractivos de la programación. El Ayuntamiento ha preparado tres mascletàs que sumarán 328 kilos de material pirotécnico y que se dispararán los días 17, 18 y 19 de julio en el entorno del parque Juan XXIII.La primera, prevista para este viernes a las 14 horas, correrá a cargo de Pirotecnia Turís y utilizará 106 kilos de pólvora. El sábado será el turno de Coheters Dragons, que disparará 120 kilos y ha anunciado un espectáculo especial. Pirotecnia Palancia cerrará el concurso el domingo con otros 102 kilos.

Las mascletàs del parque Juan XXIII concentrarán 328 kilos de pólvora en tres disparos consecutivos, a cargo de Pirotecnia Turís, Coheters Dragons y Pirotecnia Palancia. / ALEX DOMINGUEZ

El alcalde, Pachi Pascual, ha señalado que el incremento de la potencia de los disparos busca consolidar a San Vicente como uno de los referentes festivos y pirotécnicos de la provincia. El concejal de Fiestas, Cristian Gil, también ha destacado la evolución de las mascletàs y de los espectáculos nocturnos organizados durante los últimos años.El concurso pirotécnico reunirá durante tres jornadas a miles de personas en los alrededores del parque Juan XXIII. El consistorio ha reforzado su apuesta por la pólvora con empresas de reconocimiento nacional y disparos de mayor potencia que en ediciones anteriores. La intención municipal es situar estos espectáculos entre los actos más destacados del calendario festero de la provincia, junto con las mascletàs que se celebran en Alicante y en otros municipios con tradición foguerer.

Desfiles y entrega de premios

El programa continuará este viernes con el tradicional desfile de barracas y calles engalanadas y con la lectura de los premios concedidos a las decoraciones. Después de la primera mascletà, los integrantes de las comisiones participarán por la tarde en el desfile general y en la entrega de premios a los monumentos.Las calles engalanadas volverán a aportar uno de los elementos más característicos de las fiestas sanvicenteras. Los vecinos transforman estos espacios mediante decoraciones elaboradas de forma artesanal, creando recorridos temáticos que se suman a la actividad de las hogueras y barracas.

Las calles de San Vicente se llenan de actividad festera durante las jornadas centrales. / INFORMACIÓN

Este año serán cuatro las calles que participen finalmente en el concurso. Los vecinos de la calle Castellet han renunciado a instalar su decoración en señal de duelo por el asesinato machista ocurrido recientemente, una decisión que ha recibido el respaldo de la Federación de Hogueras y Barracas, de los colectivos festeros y de la corporación municipal. La edición de 2026 incorpora, además, una nueva barraca procedente de una antigua calle engalanada. Con esta incorporación, el municipio cuenta con trece barracas y nueve comisiones de hogueras, una estructura festera que moviliza durante estos días a centenares de personas.

Foguerers y barraquers participan en la organización de los monumentos, los desfiles, las comidas, las cenas y las actividades populares que se desarrollan en diferentes puntos de la localidad.

La ofrenda a la Virgen del Carmen

Uno de los actos más multitudinarios llegará el sábado, 18 de julio, con la ofrenda de flores a la Virgen del Carmen Coronada. El desfile comenzará a las 21 horas y mantendrá su recorrido tradicional desde la avenida Ancha de Castelar hasta la iglesia de San Vicente Ferrer. Las comisiones, las barracas, las Belleas del Foc y sus damas de honor participarán en una comitiva que cada año reúne a numerosos vecinos a lo largo del itinerario. Los ramos depositados por los participantes formarán el tapiz floral dedicado a la patrona de las fiestas.

La ofrenda de flores a la Virgen del Carmen Coronada reúne a comisiones y barracas. / INFORMACIÓN

La jornada del sábado incluirá también la segunda mascletà del concurso y diferentes actividades organizadas en los racós y las barracas. Las celebraciones se prolongarán durante la noche en los distintos recintos festeros.

La cremà cerrará las fiestas

Las Hogueras de San Vicente finalizarán el domingo, 19 de julio. La jornada comenzará con los actos organizados por las comisiones y continuará a las 14 horas con la tercera y última mascletà del concurso, a cargo de Pirotecnia Palancia. Después del disparo se dará a conocer la empresa ganadora de la competición pirotécnica. Por la noche, los monumentos afrontarán sus últimas horas antes de la cremà, que comenzará a medianoche.

La cremà pone fin a las Hogueras de San Vicente en la medianoche del domingo. / ALEX DOMINGUEZ

Las primeras en arder serán las hogueras oficiales instaladas en la plaza de España. Posteriormente se quemarán las ganadoras de los primeros premios y, de forma progresiva, el resto de los monumentos adultos e infantiles repartidos por el municipio.El dispositivo de extinción establecerá el orden de las cremàs en función de la ubicación de cada hoguera y de las condiciones de seguridad. Los bomberos se encargarán de controlar las llamas y de participar en las tradicionales banyàs solicitadas por los asistentes.

Una hoguera viajará a Portugal

La edición de este año tendrá continuidad fuera de España. San Vicente plantará por primera vez una hoguera en Campo Maior, localidad portuguesa a la que trasladará su tradición festera cuando la celebración se acerca a su 80 aniversario. El monumento se plantará el próximo 8 de agosto y permanecerá expuesto hasta el día 13, cuando se celebrará la primera cremà internacional de las Hogueras de San Vicente. La programación en Portugal incluirá también un desfile y una mascletà.

La organización prevé fletar tres autobuses para trasladar a los foguerers y barraquers que participarán en el encuentro, acompañados por representantes municipales y de la Federación de Hogueras y Barracas.

«San Vicente será por unos días la capital del foc de la Comunitat»

Pachi Pascual, alcalde de San Vicente del Raspeig

El alcalde de San Vicente del Raspeig invita a disfrutar de las Hogueras y Barracas 2026. / INFORMACIÓN

Esta semana, Sant Vicent del Raspeig celebra los días grandes de sus Hogueras y Barracas 2026. ¿Cómo afronta esta nueva edición y qué espera de estas fiestas?

Tengo toda la ilusión puesta en que este año vivamos las mejores Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig. Todo está listo para que la gente disfrute de estos días de celebración rodeada de familiares y amigos, pero también para recibir a los visitantes que cada año nos acompañan. Son días de diversión, música y buen ambiente, pero también de respeto hacia aquellos vecinos que no celebran estas fiestas. Desde el Ayuntamiento y la Federación de Hogueras y Barracas llevamos varios años haciendo un esfuerzo conjunto para innovar e introducir mejoras que nos ayuden a potenciar todos los actos, cuidando, además, todos los servicios en un entorno seguro.

Las fiestas crecen cada año en participación y proyección. ¿Qué novedades destacaría de la programación de este año?

Este año vamos a tener unas mascletàs espectaculares y unos monumentos dignos de visitar que, en el caso de las Hogueras Oficiales, estarán a cargo de artistas muy destacados, como Pedro Espadero, responsable de la adulta, y Servior & Priol Arts, autores de la infantil. Una de las principales apuestas del Ayuntamiento ha sido potenciar las mascletàs con el disparo de más de 300 kilos de pólvora del 17 al 19 de julio, durante el tradicional concurso. Además, se ha consolidado la mascletà nocturna que tiene lugar la noche de la plantà de las Hogueras Oficiales. Ha sido necesario incrementar el presupuesto para que algunas de las mejores pirotécnicas de España vengan a San Vicente, con la finalidad de aumentar el atractivo y el prestigio de nuestras fiestas.

Las familias y los más jóvenes tienen cada vez más presencia en la fiesta. ¿Por qué es tan importante su papel?

Las familias y los jóvenes son quienes tiran siempre del carro, con mucha ilusión y esfuerzo, para que estas fiestas tan populares sigan creciendo en número y calidad y fortaleciendo unos lazos de unión que van mucho más allá de los días de celebración. Es justo reconocer que las Hogueras y Barracas existen gracias a que muchas personas contribuyen generosamente para que esta ciudad se transforme en un destino de interés cultural, artístico y festero. Con empeño y constancia, cada año empieza desde cero un trabajo que no cesa hasta lograr plantar de nuevo monumentos y portaladas de gran belleza, colorido y significado, cargados de humor, sentimiento y mensajes de concienciación y solidaridad.

Este año, las Hogueras de San Vicente cruzan fronteras con la plantà de un monumento en Campo Maior, Portugal. ¿Qué supone para el municipio este acuerdo?

Esta nueva aventura nos abre una puerta para dar a conocer nuestro municipio y sus fiestas en un escenario internacional hasta ahora no explorado. Será toda una experiencia mostrar a todos los vecinos de Campo Maior el proceso que hay detrás de la plantà y la cremà, que tanta expectación ha despertado entre nuestros amigos portugueses. Todo esto tendrá lugar en un entorno idílico, porque no debemos olvidar que las fiestas de este municipio son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, gracias al espectacular engalanamiento de sus calles con millones de flores de papel. El próximo año, esta especial decoración se podrá ver también en San Vicente.

En 2027, las Hogueras celebrarán su 80.º aniversario. ¿Puede servir esta edición de 2026 como anticipo de esa fecha tan especial?

Con el viaje que haremos a Portugal se inicia una conmemoración llena de sorpresas. Desde la Federación de Hogueras y Barracas, con el respaldo del Ayuntamiento, se está preparando una amplia programación para que este aniversario permanezca en el recuerdo de todos los sanvicenteros y trascienda más allá de nuestras fronteras.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a vecinos, festeros y visitantes para estos días grandes?

Queremos compartir el espíritu acogedor y entrañable de un municipio que, durante unos días, será la capital del foc de la Comunidad Valenciana. Les invito a vivir estas fiestas con intensidad, responsabilidad y el orgullo de seguir haciendo crecer unas Hogueras que forman parte de la identidad de nuestra ciudad. También hay que acordarse de las muchas personas que trabajan para que todo salga bien y que necesitan la colaboración ciudadana. Desde las fuerzas de seguridad hasta los profesionales que estarán al frente de los Puntos Violeta, pasando por los equipos de limpieza y recogida de residuos, todos forman parte de esa red de apoyo imprescindible.