El alcalde de San Vicente defiende la tala de árboles en la plaza Maestro Joaquín Rodríguez: "No es arbitraria"

"La sustitución de los árboles no es una decisión arbitraria". El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, ha salido al paso de las quejas vecinales por las obras de reurbanización de la calle Villafranqueza y, en concreto, sobre la tala de ejemplares en la plaza Maestro Joaquín Rodríguez.

Residentes han mostrado su malestar por la medida adoptada por el equipo de gobierno, consistente en arrancar dos pinos de gran porte y dos eucaliptos en una plazoleta en la que se concentra una actividad lúdica y recreativa.

Por ello, grupos de vecinos se unieron hace unas semanas e iniciaron una recogida de firmas y las presentaron por registro municipal, más de 150. En los escritos ante el Ayuntamiento, solicitan información del proyecto de remodelación, conocer qué tipo de arbolado sustituirá a los que se han talado, participación del vecindario en el proyecto y los plazos aproximados de duración de las obras por el problema que está generando en vados, terrazas y comercios, además de una reunión con el propio alcalde.

Y es que no han sido pocos los que se han visto afectados, como un edificio que tiene 68 plazas de garaje y que no pueden hacer uso desde hace unos dos meses. A esto se unen las quejas por no poder cargar o descargar maletas o bolsas en sus vehículos o subir en ellos a personas mayores con movilidad reducida.

La plaza Maestro Joaquín Rodríguez, en la zona peatonal de la calle Villafranqueza de San Vicente, sin varios árboles tras la tala / INFORMACIÓN

El primer edil del PP, tras las quejas recibidas, ha contestado a los escritos vecinales para intentar arrojar luz ante tanta inquietud. Así, indica que los informes técnicos municipales concluyen que los ejemplares existentes presentaban un desarrollo superficial y expansivo de las raíces que estaba provocando daños en pavimentos, bordillos y canalizaciones, además de afectar a distintos servicios urbanos.

Deterioro progresivo

"Esta situación suponía un riesgo para la seguridad, tanto por el deterioro progresivo del espacio público, como por la dificultad de garantizar la estabilidad y conservación de estos árboles a medio y largo plazo. La sustitución de estos árboles no responde a una decisión arbitraria", subraya.

Por este motivo, se ha optado por renovar el arbolado con especies más adecuadas para un entorno urbano, que permitirán disponer de más sombra en verano y favorecerán el paso de la luz durante el invierno, garantizando un entorno más seguro y sostenible.

Plantación

La reurbanización contempla la plantación de 50 nuevos árboles, once de ellos plataneros en la plaza del Maestro, y la creación de más de 1.100 metros cuadrados de zonas ajardinadas, lo que supondrá una importante mejora ambiental para toda la zona.

En cualquier caso, Pascual reconoce que el cambio puede resultar "difícil de comprender" en un primer momento, pero recalca que en pocos años este espacio ofrecerá una imagen "mucho más verde, accesible y agradable para el paseo y la convivencia".

Recreación de espacios de juegos y zonas verdes incluidos en el proyecto / INFORMACIÓN

La plaza incorporará una nueva zona de juegos infantiles de gran formato, mantendrá las terrazas de hostelería y se convertirá en un espacio pensado para el disfrute de vecinos de todas las edades.

Presupuesto

La calle Villafranqueza es uno de los ejes más relevantes dentro de la trama urbana del municipio y la inversión de 2,7 millones de euros incluye nuevos pavimentos, la renovación de infraestructuras, la mejora de las zonas verdes o la reducción de la calzada a un único carril de circulación de entrada al municipio.

Con un periodo de ejecución de ocho meses, los trabajos arrancaron a primeros de año y la actuación abarca el tramo comprendido entre la calle Alicante y el Hort Lo Torrent, con una extensión aproximada de 550 metros lineales, así como la mejora de espacios en las calles Benlliure, Pelayo, Valencia, Zorrilla, San Juan y la intersección de la rotonda de la Donna Lluna.

El PSOE y Esquerra Unida se unieron en su momento al malestar de comerciantes y vecinos por la decisión del gobierno local de no reunirse con los afectados para explicar el proyecto. "Los barrios no se gobiernan desde un despacho. Tienen derecho a conocer los proyectos que afectan a su entorno y a participar en las decisiones que transforman sus calles y plazas", expuso EU.

Mientras, los socialistas tacharon de "despropósito" la construcción de un nuevo parque infantil junto a los negocios hosteleros de la plaza y afirmaron que "quitarle la sombra a una plaza para poner caucho ardiente, y hacerlo además pisándole la terraza a los hosteleros, demuestra una desconexión total con la realidad de este municipio".