Atascos de 2 kilómetros en la A-70 por un accidente en San Vicente del Raspeig

Un accidente registrado minutos antes de las ocho de la mañana complica la circulación este martes en la A-70, a la altura de San Vicente del Raspeig, en sentido Elche, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El siniestro provoca retenciones de alrededor de dos kilómetros y circulación lenta en la zona. Se recomienda extremar la precaución y, cuando sea posible, consultar rutas alternativas.