TRÁFICO
Atascos de 2 kilómetros en la A-70 por un accidente en San Vicente del Raspeig
La DGT recomienda extremar la precaución y, cuando sea posible, consultar rutas alternativas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un accidente registrado minutos antes de las ocho de la mañana complica la circulación este martes en la A-70, a la altura de San Vicente del Raspeig, en sentido Elche, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El siniestro provoca retenciones de alrededor de dos kilómetros y circulación lenta en la zona. Se recomienda extremar la precaución y, cuando sea posible, consultar rutas alternativas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
- Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo
- La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será 'intensa y muy prolongada
- Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
- Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
- Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
- El incendio de varios coches en El Campello, origen de una gran columna de humo negro
- Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar