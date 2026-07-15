Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - FranciaAlicante finalAviso naranjaTrifulca Policía Manteros TorreviejaEncuesta elecciones generalesEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

TRÁFICO

Atascos de 2 kilómetros en la A-70 por un accidente en San Vicente del Raspeig

La DGT recomienda extremar la precaución y, cuando sea posible, consultar rutas alternativas

Retenciones de tráfico en la A-70 en una imagen reciente.

Retenciones de tráfico en la A-70 en una imagen reciente. / Jose Navarro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. A. Giménez

J. A. Giménez

Un accidente registrado minutos antes de las ocho de la mañana complica la circulación este martes en la A-70, a la altura de San Vicente del Raspeig, en sentido Elche, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El siniestro provoca retenciones de alrededor de dos kilómetros y circulación lenta en la zona. Se recomienda extremar la precaución y, cuando sea posible, consultar rutas alternativas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
  2. Un caimán suelto en Sax: la Policía Local alerta de la presencia del animal y pide ayuda para localizarlo
  3. La cuarta ola de calor que desembarca esta semana en Alicante será 'intensa y muy prolongada
  4. Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
  5. Una enorme columna de humo negro se eleva sobre Benidorm por un incendio
  6. Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
  7. El incendio de varios coches en El Campello, origen de una gran columna de humo negro
  8. Detenido un hostelero de Elche por pagar a personas vulnerables para robar comida y servirlas en su bar

Atascos de 2 kilómetros en la A-70 por un accidente en San Vicente del Raspeig

Atascos de 2 kilómetros en la A-70 por un accidente en San Vicente del Raspeig

Un mundo de fascinantes y desconocidas criaturas aparece en las profundidades del Atlántico

Un mundo de fascinantes y desconocidas criaturas aparece en las profundidades del Atlántico

Por qué elegir Oférica para conectarnos a las mejores promociones

Por qué elegir Oférica para conectarnos a las mejores promociones

Zendaya, la perfección existe

Zendaya, la perfección existe

Castellón y Eldense vuelven a LALIGA HYPERMOTION y Movistar Plus+ lanza una oferta especial

Castellón y Eldense vuelven a LALIGA HYPERMOTION y Movistar Plus+ lanza una oferta especial

La alegría española y la tristeza francesa: así vivieron sus aficiones el partido decisivo en el centro de Alicante

La alegría española y la tristeza francesa: así vivieron sus aficiones el partido decisivo en el centro de Alicante

Así se vivió la victoria de España y la desolación de Francia: la pasión de dos aficiones en imágenes

La siesta 4 - el tardeo en Fiestas 0

La siesta 4 - el tardeo en Fiestas 0
Tracking Pixel Contents