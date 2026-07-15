El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa

Finalmente, no va a ser posible el castillo de fuegos artificiales en El Campello en el día de la Virgen del Carmen. El 112 de la Comunidad Valenciana mantiene para el 16 de julio el nivel 3, que se traduce en riesgo extremo por incendio forestal. Ante estas condiciones climatológicas adversas, el Ayuntamiento ha decidido suspender este jueves el uso de cualquier tipo de material pirotécnico durante toda la jornada, incluido el lanzamiento del castillo programado para las 23:00 horas.

Un decreto emitido por la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, impone determinadas restricciones ante esta situación de nivel máximo de alerta, entre las que figuran la prohibición de utilizar de material pirotécnico, tal y como establece el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por su parte, ha comunicado al Ayuntamiento de El Campello la necesidad de extremar las medidas preventivas, toda vez que se ha establecido el nivel de Preemergencia 3 en todo el territorio valenciano.

La concejalía de Fiestas y Tradiciones ya ha comunicado esta circunstancia a cuantas personas y entidades estaban involucradas en el espectáculo, que se preveía disparar desde uno de los espigones de la playa Carrer la Mar, según fuentes municipales.

El correfoc

El Ayuntamiento se mantiene a la espera de la evolución de las alertas para tomar una decisión con respecto a la celebración del tradicional correfoc anunciado para la noche del viernes día 17. Si persiste la situación, también sería anulado.

Dado el escenario, la administración municipal debe anteponer la prevención y la protección de las personas y del entorno natural a cualquier otro interés. "El lanzamiento de material pirotécnico en condiciones de riesgo extremo puede suponer un peligro inasumible", remarca la concejala de Fiestas y Tradiciones, Marisa Navarro.

Aunque la cancelación de un acto tan emblemático supone quizás una decepción para muchos asistentes, la seguridad "debe prevalecer sobre cualquier otra consideración".

Misa de campaña

Por otra parte, el Ayuntamiento recomienda a personas con problemas de salud "vulnerable" y de movilidad reducida que no asistan a la misa de campaña del jueves, programada para las 11:00 horas en el puerto pesquero, bajo una carpa.

Los técnicos de emergencias municipales señalan que estas personas deben ser conscientes del riesgo que podrían correr, dado que se espera que la temperatura pueda alcanzar los 40 grados en algunos tramos del día.

El acto religioso se celebrará con todas las precauciones, incluida la presencia de una ambulancia y reparto de agua entre los asistentes.