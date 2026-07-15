Arrancan las fiestas de la Virgen del Carmen de El Campello con un pregón tecnológico, pero el castillo de fuegos está en el aire

El Campello ya vive intensamente sus fiestas marineras. La noche del martes ha sido el inicio oficial de los principales actos en honor a la Virgen del Carmen con un pregón completamente renovado que sorprendió a los cientos de vecinos y visitantes que llenaron la explanada de la ermita.

La Concejalía de Fiestas y Tradiciones transformó el tradicional pregón en un gran espectáculo de imagen, luz, sonido y fuego que emocionó al público de principio a fin, según fuentes municipales.

La velada comenzó con una actuación de la Escola de Dansa Lorena Moll. Las niñas, vestidas con trajes en tonos blancos y azules adornados con luces, ofrecieron un baile que arrancó los primeros aplausos de una noche muy especial.

Con la ermita completamente llena y un ambiente de emoción e ilusión, el espectáculo arrancó con el sonido de las campanas mientras la fachada del templo se iluminaba con una espectacular combinación de colores. Sobre una gran pantalla comenzaron a proyectarse imágenes que dieron paso a uno de los momentos más esperados de la noche: la aparición de la Virgen del Carmen proyectada sobre la propia ermita.

Los asistentes rompieron en aplausos mientras resonaban los tradicionales gritos de "¡Que viva la Virgen!" y "¡Guapa, guapa y guapa!", al mismo tiempo que un espectacular juego de luces y fuegos artificiales envolvía la ermita.

Imágenes y narraciones

El homenaje continuó con un recorrido por la historia marinera de El Campello. A través de imágenes y narraciones se recordaron anécdotas ligadas al mar, la pesca y las generaciones de campelleros que hicieron del Mediterráneo su forma de vida. También se proyectó el cartel anunciador ganador de las fiestas, recordando la importancia de mantener vivas las tradiciones.

Después tomó la palabra el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, que centró su intervención en la estrecha relación del municipio con el mar y con la Virgen del Carmen. "Hablar de El Campello es hablar del mar", afirmó el primer edil, recordando que el Mediterráneo forma parte de la identidad del municipio, y que durante generaciones fue el sustento de cientos de familias campelleras.

Berenguer destacó también que el municipio ha sabido evolucionar sin perder sus raíces, asegurando que "progresar no nos ha hecho renunciar a nuestras raíces", poniendo en valor unas tradiciones que siguen muy presentes entre los vecinos, según las mismas fuentes.

El alcalde recordó además que uno de los actos más especiales de estas fiestas es la procesión marinera, a la que definió como "algo más que una procesión", ya que representa "un homenaje a nuestro pasado, un reconocimiento a quienes vivieron del mar y un recuerdo para quienes ya no están".

Tradición marinera

Tras esa intervención, se proyectó un emotivo vídeo con espectaculares imágenes del mar, del puerto pesquero y de la tradición marinera de El Campello, poniendo en valor el patrimonio y la historia del municipio.

Uno de los momentos más entrañables llegó con la interpretación de una canción que narraba la historia de un pescador enamorado de una joven campellera. Mientras sonaba el canto, la pantalla mostraba imágenes del municipio acompañadas de mensajes de amor hacia El Campello y sus raíces, despertando la emoción entre muchos asistentes.

A continuación, la Escola de Dansa Lorena Moll ofreció segunda actuación que volvió a llenar de belleza y color el escenario. Al finalizar el baile, la pantalla rindió un sentido homenaje a los vecinos que ya no están, proyectando sus nombres en un momento cargado de respeto y emoción que fue recibido con un largo aplauso.

Lanzamiento pirotécnico

Las fiestas patronales de El Campello podrían verse obligadas a prescindir este año de uno de sus actos más esperados: el tradicional castillo de fuegos artificiales, que se lanza desde uno de los espigones de la playa Carrer la Mar, programado para las 23:00 horas del jueves, 16 de julio, día grande de los festejos y festivo local.

Aunque las altas temperaturas propias de la actual ola de calor forman parte del contexto, el principal motivo que podría llevar a suspender el espectáculo pirotécnico es por seguridad ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales, al encontrarse activado el nivel máximo de alerta, según las mismas fuentes.