La Sede Universitaria de Xixona, cuatro años más

La Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de Xixona han ratificado el convenio que regula el funcionamiento de la Sede Universitaria en el municipio turronero y garantiza su financiación durante cuatro años.

Con este acuerdo, ambas instituciones renuevan una colaboración consolidada desde hace más de dos décadas y reafirman su compromiso con la extensión universitaria como instrumento para acercar el conocimiento, la cultura y la investigación a la ciudadanía.

La Sede Universitaria de Xixona constituye un espacio de encuentro entre la universidad y el municipio que se desarrolla mediante una programación estable de actividades académicas, culturales, científicas y de divulgación abiertas a toda la sociedad.

La firma protocolaria ha tenido lugar este miércoles en el despacho rectoral de la UA y ha estado presidida por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y la alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera.

En el acto también han participado el director de Relaciones y Proyectos Institucionales, Juan Llopis; la directora del Secretariado de Extensión Universitaria, Larissa Timofeeva; y la directora de la Sede Universitaria de Xixona, María Núñez Romero; y la concejala de Cultura y Educación , Ainhoa López Narbón.

Un momento del encuentro / INFORMACIÓN

Para la rectora, la Sede Universitaria es "una de las más antiguas e importantes que tenemos", una afirmación que se sostiene en que es un municipio cercano al campus "y con una gran identidad propia" gracias a los sectores del turrón y del helado.

Innovación

"La investigación y la innovación han de ir unidos y crear sinergias con estos dos sectores tan auténticos del municipio y de la provincia", ha añadido la rectora.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a la institución académica el "apoyo y respaldo" que reciben mediante la consolidación de la sede universitaria y ha afirmado que "crear lazos con la universidad y saber que la investigación y la innovación tienen en cuenta el helado y el turrón son cuestiones muy primordiales".

Programación

La programación impulsada desde la Sede Universitaria en el marco del convenio firmado comprende conferencias, cursos, jornadas, actividades culturales, acciones de divulgación científica, iniciativas de formación y proyectos de investigación e innovación desarrollados con el objetivo de favorecer la transferencia de conocimiento y ampliar la oferta cultural y educativa del municipio y su entorno.

Asimismo, el acuerdo prevé la constitución de una comisión mixta de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos y coordinar el desarrollo de las actuaciones previstas.

Con la ratificación de estos acuerdos, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento refuerzan una alianza institucional que ha permitido consolidar la sede universitaria como un referente de extensión universitaria en la comarca y continuar acercando la actividad académica, científica y cultural de la UA a la ciudadanía.