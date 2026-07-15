Inseguridad
Vecinos de El Campello alertan de que los solares son un polvorín tras el incendio de varios coches en Muchavista
La Asociación del Río Seco reclama una inspección municipal urgente y que se limpien todos las parcelas llenas de vegetación y maleza
Tres vehículos calcinados, otros cuatro afectados y dos pinos de una casa contigua dañados es el balance del incendio ocurrido el lunes en las inmediaciones de la calle Cervantes de El Campello ubicada en Muchavista. Las llamas, de considerable intensidad, provocaron una columna de humo en el lugar, próximo a viviendas, parcelas e instalaciones como un camping.
Pues bien, la Asociación de Vecinos El Río Seco reclama una inspección municipal "urgente e inmediata" de los terrenos de la zona, con una intervención "coordinada" de las concejalías de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Limpieza y Servicios Públicos y Policía Local.
La entidad ha formulado una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento por supuesto incumplimiento del deber de conservación y limpieza de terrenos y solares y existencia de riesgo grave de incendio.
En el escrito, inciden en la vegetación, maleza y masa vegetal "susceptible de secarse y convertirse en material combustible, sin que conste que se haya realizado una limpieza integral y periódica adecuada" al riesgo existente durante la temporada estival.
La proximidad inmediata de estos terrenos a viviendas y a un camping "aumenta considerablemente" las consecuencias que podría tener cualquier propagación del fuego.
Seguridad
Asimismo, recuerdan que los propietarios de los terrenos y solares tienen la obligación legal de mantenerlos permanentemente limpios y en condiciones que eviten incendios, daños a terceros y riesgos para la seguridad y la salubridad públicas, según la ordenanza municipal.
Es más, añaden que hay otro terreno situado inmediatamente junto a una vivienda de la calle Murillo que, según la información de que dispone la asociación, se trata de un espacio de titularidad municipal o cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento. En él existe abundante maleza "y se estarían dejando o acumulando restos procedentes de los desbroces efectuados en la zona".
Por todo ello, inciden en la inspección municipal y en que se identifique de oficio las referencias catastrales, titularidades y propietarios de los terrenos.
El gobierno local recalca que Medio Ambiente requiere a los dueños de los solares del casco urbano que los limpien
Una vez comprobado el "incumplimiento del deber de conservación", piden al gobierno local que dicte las correspondientes órdenes de ejecución, exigiendo a los propietarios un aluvión de medidas, entre ellas el desbroce completo de los terrenos, la eliminación de maleza y vegetación seca, la poda y aclarado de la masa arbórea y la limpieza de perímetros, caminos y accesos.
Otra de las peticiones recogidas en la denuncia administrativa es que si los propietarios no ejecutan las labores ordenadas dentro del plazo concedido, el Ayuntamiento proceda a la ejecución subsidiaria de los trabajos, con cargo íntegro de su coste a los dueños, así como multas coercitivas y expedientes sancionadores.
Responsabilidades
Por último, la denuncia registrada recoge que el Ayuntamiento queda "formalmente advertido de la existencia de un riesgo concreto, localizado y documentado", por si se pudieran derivar responsabilidades "de una eventual inactividad o demora injustificada en la adopción de las medidas legalmente exigibles".
Por su parte, el gobierno local recalca que en el caso de los solares del casco urbano, corresponde a particulares mantenerlos limpios "y les requiere a ello el departamento de Medio Ambiente", según fuentes municipales.
En las parcelas rústicas, por su parte, depende de su calificación, ya que puede ser lo que se entendería como campo o parcelas urbanizables, cuyos propietarios también tienen obligación de mantenerlas adecuadamente. "En Muchavista hay terrenos de todas las calificaciones", afirman las mismas fuentes, que añaden que se estudiará la zona que piden los vecinos.
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