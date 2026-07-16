El correfoc de El Campello, también suspendido

Tras verse en la obligación de suspender la alborada del martes y el castillo de fuegos artificiales del jueves, el Ayuntamiento de El Campello comunica que, al persistir el riesgo máximo de incendios forestales, tampoco se celebrará el popular correfoc a cargo de la Colla Dimonis anunciado a partir de las 23:00 horas del viernes.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha comunicado que se mantiene el Nivel 3 (máximo y extremo) de riesgo en lo que se refiere a incendios forestales. Ante estas condiciones climatológicas adversas, el Ayuntamiento ha decidido mantener la prohibición absoluta de uso de cualquier tipo de material pirotécnico, según fuentes municipales.

Un decreto de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias impone determinadas restricciones ante esta situación de nivel máximo de alerta, entre las que figuran la prohibición de utilizar de material pirotécnico, tal y como establece el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).

Desde la ermita

La concejalía de Fiestas y Tradiciones ya ha comunicado esta circunstancia a cuantas personas y entidades estaban involucradas en el espectáculo, que se preveía celebrar desde la ermita hasta la pasa del Monumento al Percador.

"Ante este escenario, debemos anteponer la prevención y la protección de las personas y del entorno natural a cualquier otro interés, y el lanzamiento de material pirotécnico en condiciones de riesgo extremo supone un peligro que no podemos asumir", remarca la concejala del área Marisa Navarro.