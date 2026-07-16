La hoguera Lillo Juan reina en San Vicente

No tiene rival. Lillo Juan se ha alzado otra vez, y van tres seguidas, con el primer premio de las Hogueras de San Vicente del Raspeig. Con el monumento "Fent equilibirs i malabars a Sant Vicent", obra del artista Paco Torres, ha conquistado al jurado. La hoguera firma un triplete histórico después de que en 2024 rompiera una sequía de 28 años sin galardones.

La noticia de la ganadora, eso sí, se ha hecho esperar hasta pasadas las 14.45 horas, con el consiguiente incremento de los nervios de los festeros de las nueve hogueras a concurso, que han aguantado estoicamente y con expectación el anuncio en la plaza de la Comunidad Valenciana en medio del bochorno.

La hoguera Lillo Juan se alza con el primer premio en San Vicente del Raspeig por tercer año consecutivo /

El segundo premio ha sido para la hoguera L'Entrà al Poble, mientras que el tercero ha recaído en Hernán Cortés, el cuarto en Carrer Nou y el quinto en Ancha de Castelar.

En categoría infantil, el primer premio ha sido para Carrer Major, obra de Alejandro López, uno de los dos pregoneros de las fiestas; el segundo para Lillo Juan, el tercero para Las Acacias, el cuarto para L'Entrà al Poble y el quinto para Ancha de Castelar.

Hoguera Carrer Major, primer premio de categoría infantil / INFORMACIÓN

En cuanto a los premios al ninot que promueva el deporte o la vida saludable, Flama de la salut i l'esport han sido para Ancha de Castelar y Lillo Juan, mientras que el de la millor critica i sàtira ha recaído en Hernán Cortés.

La euforia se ha desatado en la plaza nada más anunciarse el nombre de la hoguera ganadora, cuyos miembros se han desplazado poco después hasta la hoguera, plantada junto al parque Juan XXIII. Allí, ha seguido la fiesta, con gritos de "Campeones campeones", alrededor del monumento.

Lillo Juan (Paco Torres) PRIMER PREMIO /

Presupuesto

El presidente de la hoguera, David Fuentes, ha destacado la inversión económica, unos 24.000 euros, para el monumento que se ha convertido en el más caro de la historia de las fiestas de San Vicente. Preguntado por si no se cansan de ganar, ha recordado las casi tres décadas que llevaban sin el primer premio "y tras tantos años viéndolo pasar ahora tres seguidos es un sueño".

Por su parte, la bellea de Lillo Juan, Silva Balafas, ha asegurado que al escuchar el nombre de la hoguera ha sido "una locura, una emoción muy grande", y ha añadido que el monumento está hecho "con mucho cariño y con nuestras aportaciones".