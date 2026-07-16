Decenas de barcas arropan a la Virgen del Carmen en las aguas de El Campello

Como marca la tradición, la Virgen del Carmen ha salido en procesión marinera por las aguas de El Campello en un emotivo acto que ha sido seguido en tierra por cientos de vecinos.

Decenas de pequeñas embarcaciones han acompañado este jueves a la imagen, que en esta ocasión ha viajado en el "José Miguel y Joana".

Una vez en tierra, la Virgen del Carmen vuelve a su ermita en procesión terrestre, también acompañada de música y bailes tradicionales.

Pequeñas embarcaciones que acompañan a la Virgen del Carmen de El Campello / INFORMACIÓN

Por la mañana, tras un pequeño recorrido con formato de pasacalles se celebró en la carpa habilitada en el puerto pesquero la tradicional misa de campaña, uno de los actos centrales de las fiestas.

Realmente han sido dos los pasacalles y ambos protagonizados por los integrantes de la misma banda de música, la Agrupación Musical Nova del Campello.

La Virgen del Carmen, en plena procesión marinera / INFORMACIÓN

La banda recorrió el paseo marítimo de Carrer la Mar hasta la Penyeta, donde esperaban las autoridades, encabezadas por el alcalde, Juanjo Berenguer; la concejala de Fiestas y Tradiciones, Marisa Navarro; y ediles del PP, PSPV-PSOE y Vox.

Un momento de la misa en El Campello / INFORMACIÓN

Ya en la misa se sumaron representantes de la Guardia Civil, la Policía Local, del Instituto Social de la Marina, la Armada Española e integrantes de diversos colectivos del municipio.

Misa

Junto a esa amplia delegación oficial, más de 300 personas llenaban la carpa, donde les esperaba, rodeada de flores, la imagen de la Virgen del Carmen.

La misa ha sido cooficiada por cuatro sacerdotes, entre ellos el párroco local, Pedro Juárez. En el oficio religioso ha destacado la actuación de la Coral Casino de Campello, que bajo la dirección de José Tomás Moñinos ha ofrecido un repertorio en el que no han faltado piezas como la Salve Marinera, con los asistentes puestos en pie.