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Infraestructuras

San Vicente gana 500 metros de espacio en los bajos del ayuntamiento para realizar actividades

El proyecto de adecuación del local situado en la plaza de la Comunidad Valenciana cuenta con un presupuesto superior a los 800.000 euros

Imagen del Ayuntamiento de San Vicente

Imagen del Ayuntamiento de San Vicente / INFORMACIÓN

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L. Gil López

L. Gil López

San Vicente del Raspeig

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ampliará sus instalaciones con la adecuación de un nuevo espacio de 500 metros cuadrados situado en la planta baja de la casa consistorial que se habilitará como un espacio para usos polivalentes, entre los que destacan actividades municipales dirigidas a los mayores del municipio.

El proyecto, supervisado desde el área de Arquitectura, tiene un presupuesto de ejecución estimado en 832.000 euros y un plazo de construcción de seis meses, a partir del inicio de las obras.

El local dispone de entrada de luz natural a través de la pared acristalada con acceso peatonal situada en la plaza de la Comunidad Valenciana. En esa zona exterior se ubicará la zona de actividades que dispondrá de salas separadas por un sistema de paneles móviles acústicos que permitirán compartimentar o abrir los espacios según el uso que se les vaya a dar. Al fondo se instalará el área servicios con baños públicos y dependencias de apoyo para la celebración de eventos, almacenaje e instalaciones.

Polivalencia

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha explicado que con esta propuesta, se remodelará el último espacio que quedaba por poner en uso en el edificio del Ayuntamiento para transformarlo en un área polivalente con salas de diferentes aforos, de entre 62 y 71 metros cuadrados, preparadas para acoger actividades vinculadas a la concejalía del Mayor, exposiciones, aulas de formación o espacios para campañas informativas. 

La concejal del Mayor, Yolanda Iborra, por su parte, ha justificado la necesidad de contar con unas instalaciones "modernas, accesibles y versátiles para seguir mejorando los servicios municipales que se prestan a los mayores en un gran espacio situado en el corazón del municipio".

Accesos

El alcalde ha detallado que, con esta distribución, se pretende habilitar estancias lo más versátiles que sea posible que puedan funcionar como una única sala de gran tamaño o dividirse en dos, tres y hasta en cuatro espacios para adaptarse a las necesidades de cada actividad. Todas las salas dispondrán de accesos tanto para salir a la plaza como para ir a la zona de servicios. 

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También se contempla el acondicionamiento de un altillo, que se construirá en la parte interior, sobre el área de servicios, destinado al almacenamiento de mobiliario de apoyo y a instalaciones generales. Esto generará cerca de 100 metros cuadrados adicionales, que se suman a los 409 metros cuadrados de la planta baja.

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