Cazado y multado en Aigües por arrojar enseres y restos de obra junto a contenedores

Cazado y multado por incívico. El Ayuntamiento de Aigües ha identificado a los responsables de varios vertidos de enseres, restos de obra y otros residuos en contenedores de basura del municipio que no son para ese uso.

En las últimas semanas, el gobierno local había detectado que uno de los puntos de depósitos se estaba convirtiendo, de forma reiterada, en una especie de cajón de sastre en el que tirar todo tipo de materiales "que nunca deberían depositarse allí", según fuentes municipales.

Ante esta situación, puso en marcha un dispositivo de vigilancia que ha dado resultado. Como consecuencia, ha conseguido identificar a las personas responsables de varios de estos vertidos y ha procedido a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. La multa está valorada en 750 euros y la recibirán en los próximos días.

Colchones tirados junto a contenedores / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que Aigües dispone de alternativas para gestionar correctamente este tipo de residuos. Los enseres, muebles y objetos voluminosos pueden depositarse en el punto limpio o solicitar su recogida gratuita llamando al teléfono habilitado para ello. La empresa concesionaria realiza este servicio el último jueves de cada mes, recogiendo puerta a puerta aquellos enseres que no puedan trasladarse por medios propios.

Vertedero

Del mismo modo, los residuos procedentes de obras o reformas deben depositarse en los lugares autorizados para ello y nunca junto a los contenedores de uso diario. "Mantener limpio nuestro pueblo no es solo una obligación legal; es, sobre todo, una cuestión de educación, civismo y respeto hacia nuestros vecinos. No podemos permitir que Aigües se convierta en un vertedero cuando existen servicios y facilidades para evitarlo", subraya.

"Lamentablemente", recalca, "todavía hay quien entiende por colaborar con el Ayuntamiento abandonar sus residuos donde no corresponde" e incide en que "entre todos" se puede mantener limpio el pueblo, "solo hace falta hacer un buen uso de los servicios que ya están a disposición de todos".