Seis meses con calles convertidas en un reguero de aguas sucias en Sant Joan: "No podemos más"

"Es un desastre continuo". Vecinos de los viales junto a la cubierta del túnel de la autovía a su paso por Sant Joan d'Alacant llevan más de medio año soportando continuos vertidos de aguas sucias en las calles, mientras el Gobierno y el Ayuntamiento se pasan la pelota sobre quién es el responsable y quién debe tomar medidas para solucionar el problema.

Los vertidos han sido analizados y presentan parámetros compatibles con aguas afectadas por contaminación orgánica y compuestos nitrogenados, por lo que hay indicios de riesgo para la salubridad pública, según consta en el expediente municipal.

El problema surgió tras la finalización de la megaobra del túnel que ejecutó el Gobierno central, por valor de 25 millones de euros, para mejorar la seguridad del paso subterráneo de la A-70. Al poco, se empezó a producir un vertido a cielo abierto que atraviesa la cubierta, discurre en superficie por el borde de la valla del colegio público Rajoletes y llega hasta la calle 8 de Marzo y adyacentes, generando arrastres de materiales y afecciones sobre los viarios.

El Gobierno central mantiene que las escorrentías provienen de una acequia propiedad del Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante, que presenta "un estado de conservación deficiente, con numerosos daños estructurales", que provocan fugas.

La arqueta, el agua verde que fluye y, al fondo, la calle 8 de Marzo de Sant Joan / L. Gil López

Esas aguas están llegando hasta la cubierta y filtrando a través de las galerías hasta el túnel recién remodelado. Por ello, la Unidad de Carreteras de Alicante, perteneciente al Ministerio de Transportes, construyó una arqueta para interceptarlas. Pero no recogen todo lo que llega y es cuando se produce el vertido hacia las calles de Sant Joan.

Medidas urgentes

Los vecinos de la zona, tras meses soportando este reguero, no pueden más. Han recogido firmas y van a presentar un escrito por registro ante el Ayuntamiento en el que reclaman medidas urgentes para que las aguas dejen de fluir hacia las calles.

"Estamos cansados de esta situación, no podemos seguir así más tiempo", explican residentes a INFORMACIÓN. Vehículos circulan y salpican a peatones, que corren también riesgo de caerse como consecuencia del firme húmedo y verdoso.

Incluso una acción tan sencilla como ir a tirar la basura a los contenedores se ha convertido "en un peligro porque nos podemos resbalar al cruzar la calle mojada, por no hablar de si el agua es buena o hay riesgos para la salud".

Calle 8 de Marzo de Sant Joan / INFORMACIÓN

A esto se unen las altas temperaturas de las últimas semanas, que con las aguas estancadas están generando malos olores y proliferación de mosquitos, cucarachas y ratas. En su escrito, van a solicitar que la empresa concesionaria del servicio de desinsectación lleve a cabo una campaña urgente de fumigación en la zona.

El gobierno local de Sant Joan, por su parte, ha requerido hasta en cuatro ocasiones al ministerio una solución porque el problema "viene del túnel de la autovía y ocurre desde las obras que hizo", explica el edil de Urbanismo, David Aracil.

Responsabilidad

El ministerio, no obstante, mantiene que no es responsable, ya que se produce un afloramiento en superficie de aguas infiltradas desde la acequia de riego, por lo que no se le puede atribuir ser el causante de los daños. Asimismo, pide que el Ayuntamiento se dirija al titular y explotador de la conducción de riego para que sea quien adopte las medidas cautelares necesarias.

Pero el gobierno local ha rechazado las alegaciones, ha abierto un expediente sancionador e impuesto una primera multa a la Unidad de Carreteras de 3.000 euros por una infracción muy grave por realizar vertidos de aguas "continuados" desde el arquetón-depósito de su propiedad, con afectación a la salud pública y a la seguridad vial y al tránsito peatonal, así como el deterioro de las infraestructuras públicas.

Aracil subraya que el Ayuntamiento no puede actuar en el terreno de la cubierta de la autovía porque no es de su competencia. Mientras, la concejalía de Limpieza se encarga de realizar baldeos en las calles para mitigar el problema, que no tiene visos de solución a corto plazo.