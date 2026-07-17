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Las hogueras de San Vicente, en 3D

El Ayuntamiento impulsa una iniciativa para ver los monumentos con gafas de realidad virtual

Todas las hogueras de San Vicente, foto a foto

Todas las hogueras de San Vicente, foto a foto

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Lillo Juan (Paco Torres) PRIMER PREMIO /

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L. Gil López

L. Gil López

San Vicente del Raspeig

Una experiencia fogueril en 3D. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha lanzado una iniciativa innovadora para disfrutar de las Hogueras "como nunca antes".

La Concejalía de Turismo ofrece la oportunidad de ver la fiesta a través de unas las gafas de realidad virtual. "Con esta nueva experiencia inmersiva queremos ofrecer una forma diferente de descubrir y promocionar nuestras Hogueras", explica el edil, Cristian Gil.

Cartel con la iniciativa

Cartel con la iniciativa / INFORMACIÓN

Gracias a la tecnología 360º, cualquier persona "podrá sentirse en el corazón de la fiesta y vivirla desde una perspectiva única", asegura Gil.

Atractivo

Se trata una iniciativa que une tradición e innovación y que contribuye "a poner en valor nuestro principal atractivo festivo, acercándolo tanto a vecinos como a quienes nos visitan durante estos días".

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La actividad se desarrolla en la plaza de España el sábado 18 y el domingo 19 de julio de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

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