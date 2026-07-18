El Campello estrena playa

El Campello está de estreno: han terminado las obras de regeneración de Cala Baeza, que han permitido recuperar una zona que arrastraba una enorme degradación desde hace décadas por su colmatación y por los vertidos de fecales.

Los primeros bañistas no se han hecho esperar y desde el fin de semana pasado están haciendo uso de ella. Y coinciden en sus valoraciones: "Ha quedado estupenda, pero faltan servicios".

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adjudicó el año pasado los trabajos a la mercantil Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), una de las constructoras con mayor experiencia en obra marítima y portuaria, por casi tres millones de euros.

La actuación, con una duración de poco más de seis meses, ha incluido la eliminación del espigón norte, una mole construida hace más de 50 años y cuya supresión permite la circulación del agua del mar.

Fuera espigón

Al mismo tiempo, se ha acondicionado el espigón sur, aumentado la superficie de la playa y creado una senda peatonal. De esta forma, se ha regenerado la playa, se protege ese tramo costero y se crea un nuevo espacio de esparcimiento ciudadano, con una playa de más de 130 metros de longitud, una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados y un ancho de 30 metros.

"Estamos muy contentos, se ha recuperado un espacio que estaba muy degradado", afirman dos vecinas, que bajan por el camino de sus casas hasta la playa. Se decidieron a ir tras ver que la maquinaria había desaparecido y que había gente que ya estaba haciendo uso de ella. "Aquí nadie espera, así que al agua, que está muy buena", señalan sonrientes, que añaden que "eso sí, faltan servicios, el Ayuntamiento tiene que poner papeleras y realizar mantenimiento».

Un grupo de amigos descubrió la playa por casualidad al pasar con el coche por la carretera y decidió parar y probarla. "Íbamos a Cala Lanuza, vimos gente y no sabíamos que ya se podía bañar", explican mientras toman el sol y juegan a las cartas la arena. "La playa está muy bien, además está abierta y hay corriente, en otros sitios está más caliente el agua y más masificado", destacan.

Bañistas en Cala Baeza / Pilar Cortés

Otro grupo de vecinos incide en que "al fin" hay playa y, aunque en un primer momento le ponen "un diez de nota", a continuación viene el pero: "No hay lavapiés ni papeleras ni contenedores".

Otra bañista, también vecina, reprocha que al no haber carteles de prohibición para los perros, los dueños de las mascotas los traen a la playa y se bañan. "Antes esto era una ruina, lleno de mosquitos y vegetación, y venían a pasear a los perros, pero ahora hay que respetar a los bañistas y entender que no pueden estar", recalca.

Vehículos en la arena

El Ayuntamiento, por su parte, instaló el mismo viernes unas señales de restricción y unos bolardos para que no accedan los usuarios con sus vehículos hasta casi a pie de playa. Y es que el fin de semana pasado ya hubo quien entró con el coche hasta el arenal, explican a este diario otros vecinos.

El Consistorio campellero, además, prevé la instalación de papeleras, pero asegura que no puede ponerlas porque todavía no se han recepcionado las obras.