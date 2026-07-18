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El hallazgo de un tiburón muerto en la playa de El Campello se viraliza... y llega hasta México

El pasado 11 de julio se compartió el vídeo ejemplar muerto en la costa alicantina cuya especie aún no ha trascendido

Imagen del tiburón muerto en la playa.

Imagen del tiburón muerto en la playa. / INSTAGRAM

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

El hallazgo de un tiburón muerto en una playa de El Campello ha traspasado las fronteras españolas después de que las imágenes del animal sobre la arena se difundieran en las redes sociales. El ejemplar, cuya especie concreta aún no ha trascendido, apareció durante la tarde del pasado sábado 11 de julio.

Su presencia despertó las miradas de expectación de los bañistas que se encontraban por la zona y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, llegando incluso a ser recogida por medios mexicanos.

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Policía Local y Guardia Civil

Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que acordonaron el área donde se encontraba el cadáver para impedir que nadie se acercara y facilitar las labores de retirada del mismo. Una semana después del hallazgo, aún no ha trascendido la especie del tiburón, las causas de la muerte, ni si presentaba heridas.

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