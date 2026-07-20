San Vicente cumple con la Cremà

San Vicente del Raspeig se despide de sus Hogueras hasta el año que viene. Y lo hace, con la Cremà, como marca la tradición. Y todo pese un breve retraso por coincidir con la final del mundial entre España y Argentina. La Roja se llevó la copa del mundo en la prórroga.

Ya pasada la medianoche dio comienzo la cremà de las hogueras oficiales instaladas en la Plaza de España y, posteriormente, con las ganadoras de los primeros premios y el resto de monumentos.

Este año, nuevamente la comisión Lillo Juan se ha alzado otra vez, y van tres seguidas, con el primer premio de las Hogueras de San Vicente del Raspeig. Con el monumento «Fent equilibirs i malabars a Sant Vicent», obra del artista Paco Torres, conquistó al jurado. La hoguera firma así un triplete histórico después de que en 2024 rompiera una sequía de 28 años sin galardones.

Premiados

El segundo premio ha sido para la hoguera L’Entrà al Poble, mientras que el tercero ha recaído en Hernán Cortés, el cuarto en Carrer Nou y el quinto en Ancha de Castelar.

En categoría infantil, el primer premio ha sido para Carrer Major, obra de Alejandro López, uno de los dos pregoneros de las fiestas; el segundo para Lillo Juan, el tercero para Las Acacias, el cuarto para L’Entrà al Poble y el quinto para Ancha de Castelar.

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Así, San Vicente del Raspeig cierra un capítulo más en la historia de sus Hogueras, con una noche que no olvidarán marcada por una final de Mundial que tuvo protagonismo también en el desarrolló del adiós de este año a la Fiesta del Fuego.