Vecinos del centro histórico de Sant Joan llevan ante la Conselleria de Infraestructuras el blindaje del barrio

Vecinos del centro histórico de Sant Joan d'Alacant dan un paso más en su particular batalla contra el Ayuntamiento por la modificación puntual número 25 del Plan General que ha impulsado.

La Asociación de Vecinos de la Calle San José ha llevado hasta la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación el intento de blindaje del núcleo histórico. En sendos escritos, ha solicitado tanto al servicio territorial de Urbanismo de Alicante como a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental que asuman el expediente por considerar que el Consistorio, "al modificar una zona protegida, no es competente en la materia".

La entidad vecinal quiere saber si la aprobación definitiva de la modificación del PGOU corresponde al pleno municipal o al órgano autonómico competente en materia urbanística. Asimismo, si la conselleria tiene previsto requerir al Ayuntamiento para que se abstenga de aprobar este cambio en el planeamiento "hasta que quede aclarado si afecta o no a ordenación estructural".

La modificación del Plan General tiene por objeto ampliar la zona verde en Beniali con el fin de salvar de la tala dos pinos centenarios que hay en una parcela privada en la que se van a construir viviendas. El solar se reduce hasta 3.402 metros cuadrados y la zona verde pública se amplía 571,71 metros para proteger los árboles.

Espacio que hay entre el solar y la trasera de la calle San José / L. Gil López

Para compensar esta pérdida de edificabilidad de la parcela privada, el Ayuntamiento propuso aumentar una planta ático retranqueada tres metros de la alineación oficial, en la que se podrá construir estrictamente el mismo techo que se pierde con motivo de la cesión de la zona verde.

Así mismo, se restringe la zona calificada como núcleo histórico al límite de propiedad de los solares con fachada a la calle San José, para evitar la posible construcción de tres plantas adosadas a las casas del vial, que tiene más de 500 años.

Sobre la cubierta del ático que se proyecte, según la documentación, "no se podrá colocar ningún elemento que se eleve más de 30 centímetros sobre el pavimento terminado", mientras que las instalaciones del edificio que deban situarse en cubierta "podrán ubicarse sobre el techo de la planta segunda".

Pero la Asociación de Vecinos de la Calle San José rechazó de plano la modificación del Plan General por entender que amenazaba el patrimonio y reducía el entorno protegido del núcleo histórico tradicional. Entre las medidas, ha presentado una batería de alegaciones y realizado escritos tanto a la Conselleria de Cultura como a la de Medio Ambiente.

La preocupación vecinal se centra especialmente en los áticos retranqueados previstos como parte de la operación urbanística.

Catas

Mientras, la empresa promotora de las nuevas viviendas realizó hace unas semanas unas catas arqueológicas en el solar. El concejal de Urbanismo, David Aracil, expuso en el último pleno que la Conselleria de Cultura autorizó los trabajos de excavación y Patrimonio será quien valore el expediente.

La Asociación de Vecinos de la Calle San José presentó un recurso de alzada ante Cultura en el que no se oponía a la intervención arqueológica, pero cuestionaba que la autorización se hubiese concedido sobre una documentación que "presenta contradicciones sustanciales, omisiones de antecedentes relevantes y posibles defectos de base que pueden haber impedido valorar correctamente la afección arqueológica real del solar".

El solar, a la izquierda, y la calle San José a la derecha / L. Gil López

El recurso contiene un aluvión de solicitudes, entre ellas que Cultura aclare si la autorización arqueológica actual supone "rectificación, matización o nueva valoración" respecto a la anterior, "donde se indicó que la parcela no estaba comprendida en zona arqueológica, espacio protegido o área de vigilancia arqueológica".

¿56 o 63 viviendas?

Asimismo, los vecinos piden que Cultura requiera al promotor y a la dirección arqueológica "para que subsanen el proyecto arqueológico, incorporando antecedentes históricos y arqueológicos relevantes", así como que aclare "si autorizó la intervención arqueológica valorando un proyecto de 56 viviendas", como consta en la documentación técnica, "o un proyecto de 63 viviendas con ático y cuatro alturas aparentes", como recoge la publicidad del promotor.

El gobierno local del PP, por su parte, se ha instalado en el silencio y optado por no hacer declaraciones sobre cada paso que dan los vecinos para intentar parar la modificación del Plan General.