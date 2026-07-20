Xixona abre el calendario festero con la proclamación de cargos

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona ya tienen oficialmente nombrados a los cargos de 2026. El parque del Barranc de la Font acogió este fin de semana el acto de proclamación, que reunió a centenares de festeros, vecinos y representantes de las diez filaes y marca el inicio oficial del calendario festero y de la cuenta atrás hacia los días grandes del municipio.

En esta ocasión, la capitanía del bando cristiano recae en la familia Sempere Picó, de la filà Contrabandistes, mientras que la capitanía mora será ostentada por Olga Crespo y Cándida Gudiño, de la filà Moros Vermells. Sus nombramientos fueron recibidos con un cálido aplauso por parte del público asistente en una gala cargada de emoción y simbolismo.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, felicitó a los nuevos cargos festeros y destacó que la proclamación marca el inicio de un año "muy especial para quienes tienen el honor de representar a sus filaes y, al mismo tiempo, para todo un pueblo que vive sus Fiestas de Moros y Cristianos con orgullo y pasión".

Asimismo, agradeció el trabajo de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, de las filaes y de todas las personas que, "con su esfuerzo y dedicación durante todo el año, hacen posible que nuestras fiestas sigan creciendo sin perder su esencia".

Compromiso

Por su parte, el concejal de Fiestas, Marcos Ros, trasladó su enhorabuena a los nuevos cargos y puso en valor "el compromiso y la implicación" de todas las personas que trabajan "para que cada edición de las fiestas sea un éxito", al tiempo que animó a los protagonistas de 2026 "a disfrutar intensamente de un año que recordarán para siempre".

Durante el acto también se entregaron los reconocimientos a los Festers de l'Any 2026, una distinción con la que la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià reconoce la trayectoria de personas que contribuyen de forma ejemplar a engrandecer las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona.

Fester del año / INFORMACIÓN

El título de Fester de l'Any del bando cristiano ha sido concedido a Vicente Pardo López, de la filà Pirates-Marinos, en reconocimiento a toda una vida de entrega a la fiesta, mientras que la distinción de Festera de l'Any del bando moro ha recaído en Antonia Galiana Candela, especialmente por su contribución artesanal y su constante implicación en la indumentaria de las fiestas de Moros y Cristianos en Xixona.

Himne de Festes

Otro de los momentos más destacados de la noche fue el homenaje al compositor y director Rafael Mullor Grau, quien dirigirá el Himne de Festes 2026 durante la tradicional Presentación de Bandas.

Festera del año / INFORMACIÓN

Aunque no pudo asistir al acto por compromisos de agenda, la Federació quiso reconocer su extensa trayectoria musical con la interpretación de una de sus obras más representativas y le entregará la Batuta d'Or el mismo día de la Presentación de Bandas, instantes antes de ponerse al frente del Himne de Festes.

El calendario festero continuará el próximo viernes 24 de julio, a las 19:30 horas en el Teatret, con la presentación de El Programa de Festes, una de las publicaciones impresas más veteranas del municipio, editada por la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià y cuya coordinación editorial ha sido realizada, por segundo año consecutivo, por el equipo de la agencia boutique Creativilab.

De la misma manera, el sábado se celebrará el tradicional Dia del Senyal, jornada en la que las diez filaes volverán a tomar las calles de Xixona seis meses después de las últimas fiestas y que marca el inicio simbólico de la cuenta atrás hacia los días grandes en honor a Sant Bartomeu i Sant Sebastià, que se celebrarán del 21 al 24 de agosto.