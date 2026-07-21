Los incívicos también estrenan Cala Baeza: quitan los bolardos para llegar a la arena de la playa

No lleva más que una semana abierta y los incívicos ya están haciendo de las suyas en Cala Baeza. La Policía Local de El Campello ha sancionado con multas de 200 euros a dos vehículos que el pasado fin de semana accedieron hasta la misma arena de la nueva playa desanclando los bolardos que instaló el Ayuntamiento el mismo viernes para impedir el paso, explican fuentes municipales

Tras pasar unas horas en el paraje, los dos vehículos recorrieron el camino a la inversa y abandonaron el lugar sin reponer en su sitio los bolardos, según las mismas fuentes.

Al principio de ese camino figuran en lugar destacado señales prohibiendo el paso de coches, excepto los oficiales, y el acceso con perros.

Ahora, el departamento de Playas e Infraestructura Turística ha decidido anclar dichos bolardos de forma que no puedan ser retirados con facilidad. "Si la urbanidad y el respeto no se imponen, que sea la tecnología quien haga cumplir la norma", señala el edil Rafa Galvañ.

Uno de los vehículo infractores en Cala Baeza / INFORMACIÓN

El Gobierno se hizo cargo de las obras de regeneración de Cala Baeza, que han permitido recuperar una zona que arrastraba una enorme degradación desde hace décadas por su colmatación y por los vertidos de fecales. Los trabajos finalizaron hace dos semanas y los primeros bañistas hicieron uso de la nueva playa el fin de semana del 11-12 de julio.

Presupuesto

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico adjudicó el año pasado los trabajos a la mercantil Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), una de las constructoras con mayor experiencia en obra marítima y portuaria, por casi tres millones de euros.

La actuación, con una duración de poco más de seis meses, ha incluido la eliminación del espigón norte, una mole construida hace más de 50 años y cuya supresión permite la circulación del agua del mar.

Al mismo tiempo, se ha acondicionado el espigón sur, aumentado la superficie de la playa y creado una senda peatonal. De esta forma, se ha regenerado la playa, se protege ese tramo costero y se crea un nuevo espacio de esparcimiento ciudadano, con una playa de más de 130 metros de longitud, una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados y un ancho de 30 metros.

Servicios

Los bañistas que ya disfrutan de la nueva playa destacaban a este diario la recuperación de un enclave degradado. El Ayuntamiento instaló los bolardos y las señales la semana pasada y a lo largo de esta está terminando de acondicionar la zona con papeleras e islas de contenedores, unos servicios que también reclamaban los usuarios.

Vehículo que ha sido multado en Cala Baeza / INFORMACIÓN

En Cala Baeza se concedió autorización hace más de medio siglo, en 1974, para construir dos espigones convergentes para abrigar esta cala de los embates del mar y favorecer la sedimentación de arenas entre ellos, con el fin de conformar una playa de mayor anchura en este tramo de costa.

El problema fue que tanto los espigones como el encauzamiento sufrieron daños importantes debido a fuertes temporales marinos y crecidas de las escorrentías continentales, sin que estos daños fuesen reparados en modo alguno por el concesionario.

Cala Baeza, sin el espigón, en plenas obras / Rafa Arjones

Además, los sólidos retenidos entre los espigones fueron limos y arcillas, los cuales se fueron sedimentando y consolidando con el tiempo debido a la muy escasa recirculación del agua marina entre los espigones, gracias al abrigo que estos proporcionaban. Sobre estos depósitos de finos se acabó consolidando también una vegetación espontánea muy espesa.

Barcazas

Las obras fueron utilizadas finalmente para el fondeo de embarcaciones, aprovechando el abrigo de los espigones, uso que no estaba recogido en modo alguno en la concesión otorgada. Por ello, en las obras se ha dragado todo el sedimento que había en la zona tan degradada y se ha procedido al aporte de material.

Finalmente, se declaró la caducidad de esta concesión, pero no se ordenó la demolición y restitución de las obras debido a que en ese momento existían varias propuestas para reconvertir este enclave en un puerto deportivo propiamente dicho.