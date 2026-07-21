Las obras del cuartel de la Guardia Civil de Mutxamel se eternizan

El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mutxamel va a tener que esperar. Las obras del nuevo edificio, que sustituirá al obsoleto y degradado de Sant Joan d'Alacant, acumulan un retraso de un año tras sufrir diversos contratiempos. Y la demora va a continuar.

La entonces presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, acudió en marzo de 2024 a Mutxamel para el inicio de los trabajos. "En el verano de 2025 estaremos aquí para inaugurar la obra", aseguró entonces.

Pues no va a ser así. No solo porque Gallizo ya no está al frente de la SIEPSE -fue sustituida poco después- sino porque esa fecha hace tiempo que cayó del calendario. Los problemas de suministro de materiales tras la dana de Valencia de octubre de 2024 han afectado a varios proyectos en la provincia de Alicante.

La Subdelegación del Gobierno ha mantenido recientemente una reunión con el responsable de la obra para conocer en qué estado se encuentra las obras, que han acelerado en los últimos meses. "Están muy avanzadas", explican fuentes de la Subdelegación, que añaden que quedaría completar cuestiones referentes a la luz y el agua.

"En principio, no hay ningún problema que pueda afectar a su desarrollo", recalcan las mismas fuentes, que dan como fecha aproximada de término de los trabajos "finales de año", tras los cuales vendrían los correspondientes trámites administrativos de entrega y aceptación, con lo que se entrará ya en el primer trimestre de 2027.

Operarios trabajando en el edificio, por la parte de detrás / L. Gil López

El Ayuntamiento de Mutxamel, por su parte, va a llevar a cabo una serie de actuaciones en la parcela municipal con el objetivo de adecuar el entorno y que todo esté preparado para la futura puesta en funcionamiento de estas instalaciones, sin que tenga que haber más retrasos.

Refuerzo de seguridad

"Seguimos trabajando, desde la colaboración entre administraciones y dentro de nuestras competencias, para que Mutxamel cuente con mejores infraestructuras y unos servicios públicos cada vez más modernos y de mayor calidad", ha afirmado el alcalde, Rafael García Berenguer, que ha añadido que es un proyecto que supondrá "un importante refuerzo para la seguridad de todos nuestros vecinos".

El acuartelamiento se ubica en la avenida de Alicante de Mutxamel, una vía de salida de la ciudad cuya prolongación es la carretera de conexión con el vecino municipio de Sant Joan. Contará con dos modernos edificios: uno destinado a dependencias oficiales en dos alturas, y otro de uso exclusivo residencial con cuatro plantas, que contará con un total de 20 viviendas oficiales.

Doce de estos hogares destinados para los agentes tendrán tres habitaciones, mientras los ocho restantes contarán con dos dormitorios. La construcción -de 1.151 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.652- y cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros.

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en la visita a las obras en 2024, destacó la eficiencia energética de las nuevas instalaciones, que será "sostenible desde un punto de vista económico y medioambiental".

Cartel que anuncia el proyecto y una grúa detrás / L. Gil López

El proyecto de estas obras cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en cuanto al diseño de una infraestructura que optimiza la inversión, así como los costes de conservación y mantenimiento del edificio durante su explotación.

Luminarias

En este sentido, el nuevo cuartel será un edificio de consumo de energía casi nulo, donde el ahorro se va a lograr gracias a la instalación de luminarias led con sensores de ocupación, y de 66 paneles fotovoltaicos en las cubiertas.

También contendrá dispositivos reductores de consumo de agua en las instalaciones de fontanería y se usarán plantas autóctonas sin necesidad de riego. El nuevo cuartel de Mutxamel-Sant Joan también apostará por la movilidad sostenible con aparcamientos de recarga eléctrica y estacionamientos de bicicletas.

Este puesto principal de la Guardia Civil dará cobertura a Mutxamel y a Sant Joan, lo que supone atender una población de casi 60.000 habitantes. Para ello cuenta con una plantilla de unos sesenta efectivos.

El puesto sustituirá al acuartelamiento de Sant Joan, que desde hace años presenta múltiples deficiencias, tal como ha denunciado en múltiples ocasiones la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), como es el caso de desprendimientos, goteras y humedades.