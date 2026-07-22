El Campello celebra su 125 aniversario en la plaza de la Virgen del Carmen

El Campello conmemorará este viernes, 24 de julio, sus 125 años de historia con un acto institucional y festivo que reunirá a representantes públicos, vecinos y entidades del municipio en la plaza de la Virgen del Carmen. La cita comenzará a las 21 horas y está organizada por INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de El Campello y la Generalitat Valenciana.

La celebración servirá para recordar la evolución del municipio desde su constitución y, al mismo tiempo, recuperar la memoria de uno de los espacios que marcó la vida cultural y social de la localidad durante buena parte del siglo XX: El Gallo Rojo.

El acto será presentado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y comenzará con la inauguración y visita de una exposición de mupis dedicada a esta emblemática sala de fiestas. A través de fotografías, carteles y documentos históricos, la muestra permitirá acercarse a un recinto que situó a El Campello entre los grandes referentes del espectáculo nacional e internacional.

Inaugurado en 1962 con una actuación de Lola Flores, El Gallo Rojo fue considerado en su época una de las mejores salas de fiestas de Europa. Por su escenario pasaron artistas como Ray Charles, Louis Armstrong, Raphael, Nino Bravo, Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias o Camilo Sesto, entre muchas otras figuras de la música y el entretenimiento.

Tras la visita a la exposición, intervendrá el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, quien abordará la importancia de esta conmemoración para el municipio y el valor de preservar su memoria colectiva.

El programa continuará con la proyección del documental «El Gallo Rojo», una pieza audiovisual centrada en la historia, los protagonistas y los recuerdos de esta sala legendaria. La clausura institucional correrá a cargo de José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.

La velada finalizará con la actuación musical de Inés Domínguez, que pondrá el broche artístico a una noche concebida para celebrar el pasado, el presente y el futuro de El Campello.

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Con este encuentro, el municipio invita a vecinos y visitantes a compartir una fecha especialmente significativa y a redescubrir una parte esencial de su historia a través de uno de sus símbolos más recordados.