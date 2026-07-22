El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso rojo (nivel máximo) este jueves debido a las temperaturas de hasta 45 o 46°C que se esperan en la provincia. Se trata de la primera alerta de este tipo en la provincia de Alicante este verano.

Y va a estar acompañada de aviso amarillo por tormentas, ante el riesgo de que se registren reventones térmicos que vendrían acompañados de rachas muy fuertes de viento de hasta 160 km/h, e incluso con posibilidad granizo.

Este aviso rojo por calor abarca a parte de la comarca del l'Alacantí, por lo que los municipios afectados han lanzado una serie de avisos.

El Campello

En El Campello, se ha ordenado desde las 12 de la noche del 23 de julio hasta la finalización del nivel de preemergencia el cierre de las pistas deportivas abiertas al exterior, del polideportivo “El Vincle” y pista BMX, del Pabellón Polideportivo Municipal y del Centro Social “El Barraquet”.

En el resto de los espacios e instalaciones municipales abiertas al exterior sin vallado que son de libre acceso al público general, los ciudadanos no están autorizados a permanecer en dichos espacios u instalaciones durante el periodo que marca este decreto.

Quedan suspendidas, asimismo, las actividades extraescolares de conciliación familiar organizadas por la Corporación: la escuela de verano en el colegio Fabraquer y las actividades náuticas que se realizan en las playas del municipio.

Los responsables de los servicios municipales declarados servicios esenciales darán instrucciones pertinentes al personal a su cargo para que estén localizados fuera de la jornada laboral en caso de ser necesarios si son requeridos por la autoridad competente, según el decreto.

Asimismo, se recomienda a los establecimientos privados que albergan personas vulnerables (niños, personas mayores o con dependencia) como guarderías, centros de día mayores, centro de estudios, etc. que extremen las medidas de protección de sus usuarios durante el periodo que dure la activación de la alerta.

También se suspenden las actividades de pública concurrencia con gran afluencia de personas en espacios al aire libre, conciertos, pruebas deportivas, eventos culturales o religiosos o celebraciones durante el periodo que dure la activación de la alerta.

El Ayuntamiento de Alicante izará a las 17 horas en todas las playas del término municipal la bandera roja con prohibición de baño, pero el Consistorio de El Campello mantiene abiertos los arenales.

Mutxamel

En Mutxamel, debido al calor extremo, quedan suspendidas las siguientes actividades: Diverestiu, escuela urbana y actividades en el Polideportivo, en el Casal de la Tercera Edad, en el local de la Cruz Roja, en la Casa de Cultura y del Ravalet.

Permanecerán abiertas con restricciones la Casa de Cultura (solo acceso a la Biblioteca y Sala de Estudios), la Casa de la Juventud y el Casal de la Tercera Edad (abierto solo para alumnado y profesorado, evitando actividades en el exterior).

Sant Joan

En Sant Joan d'Alacant, las medidas adoptadas son el cierre de parques públicos, Cementerio y Polideportivo municipal e instalaciones deportivas exteriores y la suspensión de actividades, actos o eventos que tuvieran que realizarse al aire libre, incluidas las programadas en centros educativos.