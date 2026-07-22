A San Vicente le toca la lotería en forma de ayudas de la Diputación

La Diputación de Alicante aprobó este martes el regreso del bono comercio con una dotación de 25 millones de euros, la más cuantiosa de la historia del programa que nació tras el covid, y la segunda fase del Plan +Cerca, dotada con 31 millones para gastos corrientes de los municipios y entidades locales menores.

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha anunciado este miércoles que el municipio percibirá más de un millón de euros por las dos subvenciones. En concreto, serán 737.371 euros para el bono comercio y 435.370 euros para el +Cerca.

El alcalde, Pachi Pascual, ha manifestado que se trata de "una gran noticia" la recuperación de la campaña de fomento del consumo, cuya dotación en San Vicente se incrementa en 134.371 euros con respecto a la edición de 2024, la última lanzada por la Diputación.

Manos a la obra

"Nos ponemos a trabajar desde ya para que, a la mayor brevedad posible, nuestros vecinos puedan disfrutar de esta campaña tan reclamada y que siempre ha dado grandes resultados, tanto para los comerciantes como para los consumidores", ha expuesto Pascual.

Respecto al Plan +Cerca, ha subrayado que aporta "una importante cantidad económica" para hacer frente al gasto corriente, de modo que podrán destinar recursos propios a otras áreas, "mejorando el servicio que prestamos a la ciudadanía".

El PSOE de San Vicente, por su parte, ha incidido en que es "urgente" que el municipio recupere estos bonos "por el bien" de los comercios y ha resaltado que ha sido posible "gracias a la insistencia de los socialistas, después de que el PP en la Diputación eliminara esta herramienta el año pasado".

Distribución de las ayudas

Las ayudas se distribuirán en función de la población entre todos los municipios de la provincia y se otorgarán de forma directa a los ayuntamientos vía convocatoria. Así, serán las administraciones locales las que desarrollarán su propia campaña, pudiendo aportar, si así lo estiman, fondos propios a la misma y decidir, por ejemplo, qué tipo de establecimientos entran o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos. Por ello, el PSOE ha instado al gobierno local del PP y Vox a realizar todas las gestiones pertinentes para que San Vicente reciba la mayor cantidad de dinero posible para los establecimientos.

"No puede seguir sin hacer nada y dejando tirados a los comercios de San Vicente. Estos bonos eran muy bien recibidos por los negocios y comerciantes y servían para incentivar las compras en la localidad. Ante las escasas campañas, instamos a PP y Vox a que los recuperen", ha indicado la portavoz del PSOE, Asun París.