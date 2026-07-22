Sunrise Beach: vivir frente al mar en primera línea de Muchavista

A pocos metros de la Playa de Muchavista, en El Campello, Gestaser presenta Sunrise Beach, una promoción residencial que apuesta por redefinir la vivienda mediterránea desde la exclusividad, el diseño contemporáneo y el respeto por el entorno costero.

El proyecto reúne un número reducido de viviendas, lo que garantiza a sus futuros propietarios un carácter selecto y una experiencia residencial cuidada al detalle. Cada apartamento ha sido concebido bajo una misma premisa: aprovechar al máximo la luz natural y las vistas al mar. Las terrazas, amplias y luminosas, se convierten en el verdadero corazón de cada vivienda, prolongando el espacio interior hacia el exterior y permitiendo disfrutar del clima suave del Mediterráneo durante todo el año.

La arquitectura es, precisamente, uno de los grandes atractivos de Sunrise Beach. Lejos de los modelos convencionales asociados a la construcción turística, el edificio se integra con naturalidad en el paisaje costero gracias a líneas limpias, materiales seleccionados con rigor y una distribución funcional de los espacios. El resultado es un equilibrio entre elegancia y confort que define la identidad del proyecto.

Cada apartamento ha sido concebido bajo una misma premisa: aprovechar al máximo la luz natural y las vistas al mar. / .

La sostenibilidad ocupa también un lugar central en el desarrollo. Sunrise Beach incorpora soluciones constructivas avanzadas orientadas a la eficiencia energética, capaces de reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, optimizar los costes de mantenimiento para los propietarios. Una envolvente térmica de alto rendimiento, junto con instalaciones modernas, asegura el bienestar interior de las viviendas en cualquier época del año.

Las zonas comunes refuerzan esa filosofía de calidad de vida. La piscina, el solárium ajardinado y las áreas exteriores están pensadas para el descanso y la desconexión, en un entorno cuidado que invita a disfrutar de momentos de tranquilidad. Todo el conjunto va más allá de la simple vivienda para ofrecer un estilo de vida relajado y sofisticado, en plena conexión con el mar.

A estas ventajas se suma una ubicación privilegiada, con fácil acceso a servicios, comercios y a la propia ciudad de Alicante, lo que convierte a Sunrise Beach en una opción tan atractiva para residir de forma habitual como para invertir.

En definitiva, Sunrise Beach es mucho más que una promoción residencial: es una invitación a vivir el auténtico estilo de vida mediterráneo, en un lugar donde el diseño, la sostenibilidad y el mar se dan la mano, y donde cada amanecer se convierte en una experiencia privilegiada