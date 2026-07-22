COMIDA
La Unión de Europeístas y Federalistas de la Comunitat Valenciana celebra su encuentro estival en San Vicente del Raspeig
La cita reunió a representantes políticos, antiguos cargos públicos y dirigentes sociales vinculados al proyecto europeo y federalista
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La Unión de Europeístas y Federalistas de la Comunitat Valenciana celebró en San Vicente del Raspeig su tradicional comida estival, en la que participaron Carles Arques, presidente de UEF-CV; Domènec Ruiz Devesa, exeurodiputado y presidente de la Unión de Federalistas Europeos; la exdiputada Juana Serna; los exsenadores José Asensi y Ángel Franco; Luis Almarcha, exdirector territorial de Educación y Cultura, y el dirigente vecinal Andrés Cremades.
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