La Unión de Europeístas y Federalistas de la Comunitat Valenciana celebra su encuentro estival en San Vicente del Raspeig

La Unión de Europeístas y Federalistas de la Comunitat Valenciana celebró en San Vicente del Raspeig su tradicional comida estival, en la que participaron Carles Arques, presidente de UEF-CV; Domènec Ruiz Devesa, exeurodiputado y presidente de la Unión de Federalistas Europeos; la exdiputada Juana Serna; los exsenadores José Asensi y Ángel Franco; Luis Almarcha, exdirector territorial de Educación y Cultura, y el dirigente vecinal Andrés Cremades.