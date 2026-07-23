El singular banco de El Campello: elaborado con plástico retirado del río Montnegre

El paseo marítimo de Carrer la Mar de El Campello dispone de un nuevo elemento en su mobiliario urbano. Se trata de un banco muy especial, no solo por su forma y colorido: está fabricado con parte del plástico que los escolares del centro educativo Rafael Altamira recogieron del cauce del río Montnegre el pasado marzo.

Coca-Cola lleva cada año a cabo en El Campello la iniciativa “Mares Circulares”, consistente en organizar jornadas de concienciación de la población joven que siempre incluyen la limpieza y recogida de vertidos en espacios naturales.

El responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en Alicante, Ramón Alonso, ha hecho entrega al alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, de ese exclusivo banco urbano fabricado a partir de PET (tereftalato de polietileno) recogido por los menores. Con esta entrega, se quiere reconocer el compromiso de la firma comercial y el Ayuntamiento con la economía circular y la protección de los ecosistemas.

En el acto de entrega realizado el miércoles estuvieron también presentes el concejal de Medio Ambiente, Marcos Martínez, y la directora del colegio Rafael Altamira, Susana Romero. El alcalde señala que la situación "ideal" sería que no hiciera falta organizar campañas de recogida de residuos en parajes naturales, "pero como quiera que las campañas de concienciación no son suficientes, es muy de agradecer iniciativas como esta, que se centran en los menores, que a su vez insisten a sus familias de la necesidad de cuidar el medio ambiente".

"Mi enhorabuena a Coca Cola por la campaña ‘Mares Circulares’", enfatiza por su parte el concejal Marcos Martínez, que añade que concienciar a la población joven es "formar a la sociedad del futuro, que es importante".

Limpiezas

Este banco es uno de los 16 que Mares Circulares está entregando a distintas instituciones comprometidas con el proyecto y el cuidado de los mares y entornos acuáticos de toda España. Cada banco está compuesto por un 30% de PET recogido en limpiezas realizadas dentro del proyecto.

Se trata de un plástico muy degradado que no se puede introducir en el circuito habitual de reciclado. Contiene un 50% de polietileno reciclado que aporta resistencia estructural, y un 20 % de plástico de color generado a partir del reciclaje de cajas de fruta. Esta combinación ha sido validada a través de un proceso de investigación llevado a cabo por Plàstic Preciòs, ONG liderada por ingenieros valencianos, para asegurar su durabilidad y funcionalidad.

La combinación de investigación y artesanía ha permitido transformar estos materiales en mobiliario urbano funcional, dando un paso adelante en la aplicación real de la economía circular. Cada pieza incluye una placa con código QR que enlaza a un vídeo explicativo sobre el proceso de reciclaje, desde la recogida de PET hasta su conversión en material durable.